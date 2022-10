Ingolstadt

vor 19 Min.

Blackout-Szenario: Warum Wählscheibentelefone wieder modern werden könnten

Plus Wie bereitet sich die Stadt Ingolstadt auf einen Stromausfall vor? Im Stadtrat haben die Stadtwerke vorgestellt, welche Vorsorge sie für einen möglichen Blackout in Ingolstadt getroffen haben.

Von Luzia Grasser

Mit dem Ukraine-Krieg sind Szenarien wieder ins Bewusstsein gerückt, die in Deutschland viele Jahre lang kaum vorstellbar waren: Was passiert, wenn der Strom ausfällt? Was passiert, wenn eine ganze Großstadt plötzlich im Dunklen liegt? In den Kommunen landauf landab sind Krisenstäbe eingerichtet und Katastrophenpläne erarbeitet worden. So auch in Ingolstadt. Im Stadtrat sprach Oberbürgermeister Christian Scharpf davon, dass die Gefahren durchaus ernst genommen werden müssten. Aber er sagte auch: „Es besteht kein Grund zur Panik.“ Dennoch hat sich die Stadt auf mögliche Szenarien vorbereitet, die weit über die Anschaffung von Satellitentelefonen hinaus geht, wie es bei der Verwaltung bereits geschehen ist. Hubert Stockmeier, Geschäftsführer des Netzbereichs bei den Stadtwerken in Ingolstadt, präsentierte den Stadträten Informationen darüber, wie sich die Stadt auf einen längerfristigen Stromausfall vorbereitet.

