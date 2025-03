Bodo Wartke: Er macht sich einen Reim auf alles

Herr Wartke, Sie kommen im September mit ihrem neuen Programm „Wunderpunkt“ zu den Kabaretttage nach Ingolstadt. Was erwartet das Publikum?

BODO WARTKE: „Wunderpunkt“ ist wahrscheinlich mein variantenreichstes Programm. Natürlich präsentiere ich die Zungenbrecher, mit denen ich in den letzten Monaten im Internet sehr bekannt geworden bin. Aber auch Lieder, wie man sie vorher schon von mir kannte. Also sehr lustige, sehr alberne Lieder, aber eben auch sehr ernste Lieder zu gesellschaftspolitischen Themen und sehr zarte und poetische Liebeslieder. Außerdem gibt es ein Wiedersehen beziehungsweise Wiederhören mit alten Klassikern von mir, die sehr gut in die heutige Zeit passen - vielleicht sogar aktueller und akuter sind denn je. Lieder über Demokratie zum Beispiel.

