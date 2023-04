Ingolstadt

13:18 Uhr

Brand: Feuerwehr rettet Blinden und seine 96-jährige Mutter

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Ingolstadt hat die Feuerwehr einen blinden Mann und seine 96-jährige Mutter gerettet.

In der Nacht zum Ostersonntag hat es ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Ingolstadt gegeben. Die Feuerwehr rettete einen blinden Mann und dessen pflegebedürftige Mutter.

In der Nacht zum Ostersonntag war gegen 2 Uhr ein Brand in einem Einfamilienhaus an der Haunwöhrer Straße in Ingolstadt ausgebrochen. Die Situation hörte sich für die Rettungskräfte zunächst ziemlich dramatisch an, da der Mann, der das Feuer gemeldet hat, selbst blind ist und er davon berichtete, dass seine pflegebedürftige Mutter im Gebäude vom Rauch eingeschlossen wäre. Zudem gingen die Rettungskräfte noch davon aus, dass sich ein weiterer Angehöriger im Obergeschoss des Hauses aufhält. Aus der Garage des Hauses in Ingolstadt waren Hilferufe zu hören Als die Feuerwehr eintraf, war bereits Rauch zu sehen und aus der Garage waren Hilferufe zu hören. Neben den Löscharbeiten brachen die Feuerwehrleute eine Zugangstür zu einem Vorbau sowie ein Garagentor auf und retteten dadurch den seit seiner Geburt erblindeten Anrufer. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung behandelt. Bald stellte sich heraus, das sich das Feuer auf den Vorbau beschränkt hat und dort abgestellter Hausrat brannte. Die Wohnräume im Erdgeschoss waren laut Feuerwehr vom Brand nicht betroffen, lediglich im Zugangsbereichs hatte sich wegen einer geplatzten Türverglasung etwas Rauch angesammelt. Die hochbetagte Mutter des Anrufers wurde unversehrt im Schlafzimmer angetroffen. Bei der Suche nach der dritten Person - einem Taxifahrer - stellte sich heraus, dass dieser noch mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Die Ursache für den Brand in Ingolstadt ist noch nicht bekannt Die 96-Jährige und ihr Sohn kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Das Feuer selbst war innerhalb kurzer Zeit gelöscht. Die Ursache des Brandes ist bislang noch unklar. Im Einsatz waren 22 Beamte der Berufsfeuerwehr und rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Haunwöhr und Hundszell. (AZ)



