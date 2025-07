Brand in einem Mehrfamilienhaus

Am Dienstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Ingolstadt Stadtmitte und der Halbzug mit Tanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr zu einem Zimmerbrand im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in den Nordwesten der Stadt alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einheiten befanden sich die Bewohner des Hauses bereits im Freien. Auch in der Brandwohnung selbst hielten sich zum Zeitpunkt des Schadfeuers keine Personen mehr auf, teilt die Feuerwehr mit. Ein Trupp ausgerüstet mit Atemschutzgerät ging zum Löschangriff vor. Schnell konnte die Meldung „Feuer aus“ gegeben werden. Die Brandausbreitung beschränkte sich auf den Deckenbereich im Wohnungsflur. Aufgrund des schellen Eingreifens der Einheiten konnte die Rauchentwicklung auf einen kleinen Teil der Wohnung begrenzt und somit die Bewohnbarkeit weiter gewährleistet werden. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch der Rettungsdienst und die Polizei. (AZ)

