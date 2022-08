Brand in Ingolstädter Innenstadt: Dachstuhl gerät in Flammen

Feuer in Ingolstadt: Bauarbeiter bemerken in der Innenstadt einen brennenden Dachstuhl. Die Donaustraße ist aufgrund des Großeinsatzes aktuell nicht befahrbar.

Ein brennender Dachstuhl hat am Dienstagmittag einen Großeinsatz in der Ingolstädter Innenstadt ausgelöst. Laut Einsatzzentrale der Polizei bemerkten Bauarbeiter gegen 13 Uhr an einem Haus in der Donaustraße einen Brand im Dachstuhl. Auf diese Meldung hin machte sich sofort eine Vielzahl an Einsatzkräften auf den Weg. Noch bevor diese vor Ort eintrafen, konnten die Bauarbeiter das Feuer bereits löschen.

Brand in Ingolstadt: Dachstuhl in der Donaustraße fängt Feuer

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Ursache für das Feuer ist aktuell unklar. Die Feuerwehr ist nach wie vor im Einsatz und leistet Nachlöscharbeiten im Dachbereich. Durch die Vielzahl an Fahrzeugen ist die Donaustraße aktuell nicht befahrbar, heißt es von der Polizei. (ands)