Brand verursacht Schaden in fünfstelliger Höhe: Kripo ermittelt

In der Haunwöhrer Straße in Ingolstadt hat ein Nebengebäude gebrannt. Zwei Menschen mussten ins Krankenhaus. Außerdem entstand hoher Sachschaden.

Beim Brand eines Nebengebäudes in der Haunwöhrer Straße in Ingolstadt entstand in der Nacht auf Sonntag Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Zwei Personen wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber inzwischen wieder verlassen.

Gegen 2 Uhr waren die Rettungskräfte über den Brand eines Anbaus zwischen Wohnhaus und Garage eines Anwesens an der Haunwöhrer Straße informiert worden, berichtet die Polizei. Der alarmierten Feuerwehr gelang es, das Feuer zügig abzulöschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus zu verhindern. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand, der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen. (AZ)