Unbekannte wollten Fahrzeuge der Bundeswehr in Brand setzen

In Ingolstadt haben Unbekannte versucht, zwei Lastwagen der Bundeswehr in Brand zu setzen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20. Juli, und Donnerstag, 3. August, versucht, zwei Fahrzeuge der Bundeswehr in Brand zu setzen. Hierbei entstand Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe, teilt die Polizei mit.

Die beiden Lastwagen waren auf einer Stellfläche eines Autohauses an der Münchener Straße, nördlich der Windbergerstraße, in Ingolstadt abgestellt. Erste Untersuchungen der Kriminalpolizei Ingolstadt erbrachten deutliche Hinweise darauf, dass beide Fahrzeuge absichtlich in Brand gesetzt werden sollten.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei bitten etwaige Zeugen um Hinweise: Wer im Bereich Windbergerstraße/Seeholzerstraße in Ingolstadt verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841 / 9343-0 bei der Ingolstädter Kriminalpolizei zu melden. (AZ)