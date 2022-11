Brennender Zug: So verlief die Großübung im Audi Tunnel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand in Ingolstadt eine Großübung mit mehr als 350 Einsatzkräften statt. Dieses Fazit ziehen die Verantwortlichen.

Donnerstagabend brach in einem ICE am Bahnhof am Kölner Flughafen ein Feuer aus. Es dauerte nicht lange, und die Gleise waren in dichten Rauch gehüllt. Medienberichten zufolge musste der Zug geräumt werden, eine Person erlitt eine Rauchvergiftung. Vermutlich brannte ein Schaltschrank in dem ICE, und die Flammen griffen dann auf das Abteil über. Sonntagabend musste der Nürnberger Hauptbahnhof für mehrere Stunden abgesperrt werden, weil es aus einem ICE qualmte. Menschen sollen nicht gefährdet gewesen sein, doch auch hier mussten die Passagiere evakuiert werden. Ein technischer Defekt soll die Ursache gewesen sein.

Das Szenario, dass die mehr als 350 Einsatzkräfte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Ingolstadt übten, ist also nicht so weit hergeholt. Gegen 1 Uhr erreichte der Einsatzbefehl der Integrierten Leitstelle am Sonntag die beteiligten Einsatzkräfte. Gemeldet wurde ihnen ein brennender ICE, der in der Mitte des Audi Tunnels zum Halten gekommen war. Wie es in einer Mitteilung von Brandamtmann Thomas Schimmer heißt, wird bei einer derartigen Meldung sofort ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert. So gibt es nämlich der neue Einsatzplan vor, der geprobt wurde. Laut Plan fahren die Einheiten sofort die vordefinierten Notausgänge und die beiden Tunnelportale an. Dies taten sie auch bei der Großübung.

Aus einem ICE müssen mehrere 100 Menschen gerettet werden können

Das Schwierige: Bis zu diesem Zeitpunkt kann noch niemand sagen, wo der Zug steht und wo genau sich die Brandstelle befindet. Eine besondere Herausforderung stellt die große Personenzahl dar, die sich im Zug befinden könnte. In den Fernzügen der Bahn können sich zwischen 200 und 800 Personen befinden – darunter unter Umständen auch Personen, die nicht gehen können. Bei dem Vorfall in Nürnberg wurden Medienberichten zufolge fast 300 Passagiere aus dem betroffenen ICE evakuiert. Im Ingolstädter Übungsfall mussten 50 Menschen gerettet werden. Dabei handelte es sich um Mitglieder des Technischen Hilfswerks, die unterschiedlich schwere Verletzungen simulierten.

Wie Brandamtmann Schimmer im Nachgang zur Übung berichtet, gelangten die Atemschutztrupps, wie im Plan vorgeschrieben, über die Portale und Nottreppenhäuser auf die Gleisebene. So können sie dem Einsatzleiter unverzüglich ihre Erkundungsergebnisse mitteilen. Am Fuße der Treppenhäuser werden jeweils Materialdepots errichtet, da aufgrund der großen Eindringtiefen sehr viel Material benötigt wird. Bei der großen Menge an Menschen im Zug, Einsatzkräfte und Material sind ein erheblicher Koordinierungsaufwand erforderlich. Ein derartiges Ereignis stelle alle Rettungskräfte auf allen Ebenen vor große Herausforderungen, heißt es im Schimmers Bericht. Bei der Evaluation der Einsatzpläne – bis vor Kurzem galt noch ein Feuerwehreinsatzplan – hat man aufgrund der Erfahrungen der letzten Bahnunfälle und den geänderten taktischen und technischen Voraussetzungen vor allem die Anzahl der initial alarmierten Kräfte deutlich erhöht.

Großübung in Ingolstadt: Verantwortliche sind mit Ablauf zufrieden

Die Übungsbeobachter hätten sich noch in der Nacht nach Beendigung der Übung zufrieden gezeigt, so Schimmer. Die vorgeplanten Konzepte hätten gegriffen und die Abläufe gut funktioniert. Eine detaillierte Nachbetrachtung und Auswertung der Aufzeichnungen wird in den nächsten Tagen und Wochen erfolgen. Die Ergebnisse werden mit allen Beteiligten nachbesprochen und wenn nötig, werden die Pläne angepasst.

An der Großübung waren Einsatzkräfte von der Feuerwehr beteiligt, außerdem Kräfte der Audi-Werkfeuerwehr, von Rettungs- und Sanitätsdiensten, der Bundes- und Landespolizei, des Technischen Hilfswerks sowie des DB-Notfallmanagements. Ziel der Übung war es, die geänderten Verfahren im Katastrophenschutz-Sonderplan "Audi Tunnel" auf ihre Gebrauchstauglichkeit zu testen. (AZ)