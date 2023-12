Bühne frei: "Magie der Pferde" kommt nach Ingolstadt

Die Show "Magie der Pferde" kommt rund um Weihnachten nach Ingolstadt. Neben Pferden gibt es auch Artisten und Clowns.

"Die Magie der Pferde" kommt für ein Gastspiel rund um Weihnachten erneut nach Ingolstadt. Zu sehen ist die Show zwischen Freitag, 22. Dezember, und Sonntag, 7. Januar, beim Eventplatz an der Eriagstraße 35.

Die Show "Magie der Pferde" ist eingebettet in eine weihnachtliche Geschichte. Foto: Irena Huber

Bei "Magie der Pferde" treten in Ingolstadt auch Artisten auf

Neben edlen Pferden treten dort auch Artisten und Komiker auf, heißt es in der Ankündigung. Laut Veranstalter muss auch niemand frieren, denn die Show, die eingebettet ist in eine weihnachtliche Geschichte, findet in einem beheizten Thermo-Zirkuszelt statt. (AZ)