Bürgerentscheid Ingolstadt: Nein zu Kammerspielen und Schule

Plus Die Ingolstädter haben sich beim Bürgerentscheid klar gegen das neue „Kleine Haus“ an der Donau und die Mittelschule im Grünring ausgesprochen. Was OB Scharpf dazu sagt.

Von Luzia Grasser und Dorothee Pfaffel

Es war ein spannender Sonntagabend in Ingolstadt – mit gleich zwei Bürgerentscheiden. Gegen 20.30 Uhr waren schließlich alle Stimmen ausgezählt. Und damit stand fest: Die Bürgerinnen und Bürger sagen zweimal Nein. Nein zu den Kammerspielen an der Schutterstraße und Nein zur neuen Mittelschule Nordost südlich des Augrabens in Oberhaunstadt. Dabei hatte der Stadtrat sich im Vorfeld mit einer deutlichen Mehrheit für beide Bauvorhaben ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung am Sonntag lag bei 25,6 Prozent, das heißt, 25.594 der knapp 100.000 Wahlberechtigten haben abgestimmt.

