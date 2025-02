Bürgerfest 2025 findet statt

Weil die Stadt Ingolstadt dringend sparen muss, stand das beliebteste Fest der Einheimischen auf der Kippe: das Bürgerfest. Nun hat der Stadtrat doch mehrheitlich dafür gestimmt, das Fest heuer durchzuführen. Allerdings gibt es eine Änderung, die helfen soll, das Ganze zu refinanzieren.

Damit das Minus nicht so groß ausfällt, sollen auf dem Bürgerfest Festmarken verkauft werden, schlug Marc Grandmontagne, Referent für Kultur und Bildung am Mittwoch in der Sitzung des Stadtrats vor. So sollen sich die Besucherinnen und Besucher an den Kosten beteiligen. „Ich denke, das ist ein guter Weg, um uns nicht das wegnehmen zu lassen, was uns Spaß macht.

Über den Turnus des Ingolstädter Bürgerfests soll später im Jahr beraten werden

Diesem Tagesordnungspunkt unmittelbar vorausgegangen war eine nichtöffentliche Diskussion, in der die Stadträte über Sicherheitskonzepte auf Festen sprachen und die damit verbundenen Kosten. Darin wurde deutlich, dass die Sicherheitsmaßnahmen aufgrund der aktuellen Lage in Deutschland erhöht werden müssen und die Feste dadurch noch teurer werden. Für das Bürgerfest würde das ein Defizit von rund 500.000 Euro bedeuten, statt wie bisher 350.000 Euro.

Dennoch stimmte am Ende eine klare Mehrheit für eine Durchführung des Bürgerfests im laufenden Jahr. Im Herbst soll dann noch einmal darüber diskutiert werden, ob das Fest künftig im Ein- oder Zwei-Jahres-Turnus stattfinden soll. Dies hängt auch davon ab, ob man das Defizit durch die Festmarken in den Griff bekommt. Eigentlich wurde erst vor ein paar Jahren beschlossen, dass das Bürgerfest in Zukunft jährlich stattfinden soll, doch die Haushaltskonsolidierung macht ein Überdenken der Entscheidung notwendig.