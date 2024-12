Bürgerfest soll aus Kostengründen gestrichen werden

Das Ingolstädter Bürgerfest ist seit Jahrzehnten das größte und beliebteste Fest der Stadt. Dann verwandelt sich die Innenstadt in eine Partymeile mit einem abwechslungsreichen Programm aus Musik, gutem Essen und verschiedenen Aktivitäten. In der Stadtratssitzung am Dienstag kam nun aufgrund von Haushaltssperre und Sparkurs die Diskussion auf, das Bürgerfest 2025 zu streichen. Denn es kostet die Stadt jährlich 350.000 Euro. Zudem geht nächstes Jahr die Sanierung der Fußgängerzone weiter, was zu Platzproblemen führen könnte. Überraschenderweise sprach sich eine Mehrheit der Stadträte für die Absage des Bürgerfests aus. Ein offizieller Beschluss wurde aber noch nicht gefasst, der wird wohl in der nächsten Stadtratssitzung folgen. (dopf)

