Bürgerfest und mehr: Was in Ingolstadt 2023 geboten ist

Das neue Jahr bringt in Ingolstadt zahlreiche Möglichkeiten zum Feiern. Zum Beispiel findet das beliebte Bürgerfest wieder statt. Auch sonst ist einiges los.

Die Coronapandemie ebbt ab. Die Einschränkungen und Maßnahmen sind fast alle passé. Das gesellschaftliche Leben hat sich weitgehend normalisiert. Das ist vor allem für einen Bereich extrem wichtig: für die Kultur, für Feste und Veranstaltungen. In Ingolstadt ist 2023 wieder einiges geboten. Besonders beliebt ist das Bürgerfest, das im kommenden Jahr wieder stattfinden wird.

Veranstaltet wird das Bürgerfest am 7. und 8. Juli. Es wird drei große Biergärten geben: an Parade-, Rathaus- und Theaterplatz. Außerdem gibt es ein Kunstprogramm, Kinderschminken, Stelzenläufer, ein großes multikulturelles Angebot an Speisen und Getränken, einen Warenmarkt sowie Konzerte verschiedener Künstler und Musikrichtungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ingolstadt.

Veranstaltungen in Ingolstadt: Los geht es mit dem Fest zum reinen Bier im April 2023

Doch nicht nur zum Bürgerfest ist in Ingolstadt viel los. Die erste Großveranstaltung des Jahres ist das Fest zum reinen Bier von 21. bis 23. April. Es erinnert an die Verkündung des Reinheitsgebots am 23. April 1516. Ungefähr einen Monat später findet das Pfingstvolksfest statt, von 26. Mai bis 4. Juni. Am 23. und 24. Juni folgt das Afrikafest, am 21. und 22. Juli das Fest der Kulturen. Von 8. bis 10. September wird es kultURIG in Ingolstadt. Und von 22. September bis 3. Oktober darf auf dem Herbstvolksfest gefeiert werden.

Auch zahlreiche Festivals gibt es 2023 wieder: Zum "Weltenklang" finden sich Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt in Ingolstadt ein. Außerdem finden die Literatur-, Jazz-, Tanz- und Künstlerinnentage statt. Das Flamenco-Festival gibt es ebenfalls wieder. Im Rahmen des Mundartfestivals "dialektig 23" kommt am 30. November Claudia Koreck ins Kulturzentrum neun.

Zudem werden im nächsten Jahr einige Veranstaltungsreihen fortgesetzt: Zur Brauchtumsreihe kultURIG gibt es Musik aus Alt-Ingolstadt von der Zandter Blasmusik am 17. September. Fortbestehen wird außerdem die Orgelmatinee jeden Sonntag um 12 Uhr in der Asamkirche Maria de Victoria. Freuen darf man sich erneut auf das Konzertformat "Synton", bei dem Musik auf bildende Kunst trifft, auf die "Lokalrunde" des Kulturzentrums neun mit regionalen Newcomer-Bands und auf "Local & established" für bereits etablierte örtliche Künstlerinnen und Künstler. Auch die Reihen "Werkstücke Tanz" für einen Einblick in die junge, freie Tanzszene und "Club Indépendance" mit einer Mischung aus analoger und digitaler Kunst wird es wieder geben.

Unter dem Motto "belly & heart" treten am 13. Januar "Susi & die Spießer" in der Neuen Welt auf und Martin Schmid mit "Swingtime" am 18. Januar. Am 8. Februar kommt Teresa Bergmann in die Neue Welt und am 15. Februar das Pulsar Trio mit "We smell in Stereo".

Die Museen in Ingolstadt bieten 2023 mehrere Sonderausstellungen

Die Museen in Ingolstadt starten mit folgenden Sonderausstellung ins Jahr 2023: Für das Bauerngerätemuseum Hundszell beginnt das Jahr erst am 1. April. Dann ist dort bis 29. Oktober die Ausstellung "Ins Maul geschaut. Episoden der Tiermedizin in Bayern" zu sehen. Im Bayerischen Armeemuseum laufen vier Sonderausstellungen weiter: "Soldatenbilder. 1650 bis 1820. Gemälde aus dem Depot des Bayerischen Armeemuseums", bis 23. November "Nicht die Bohne. Bilder mit Sätzen für vier Lautsprecher", bis 31. Dezember "Im Visier des Fotografen. Alte Waffen in neuem Licht" und ebenfalls bis Jahresende "Verheizt – vergöttert – verführt. Die deutsche Gebirgstruppe 1915 bis 1939".

Das Deutsche Medizinhistorische Museum zeigt noch bis 17. September "Steinreich. Das Schneidhaus der Fugger in Augsburg". In dieser Ausstellung geht es um die Fugger, die in Augsburg eine Wohnsiedlung, die "Fuggerei", stifteten. Kaum bekannt ist, dass die Fugger auch ein Spital gestiftet haben, das auf chirurgische Behandlungen spezialisiert war, das in seiner Zeit einzigartige "Schneidhaus". Die meisten Kranken, die das Schneidhaus aufsuchten, litten an Eingeweidebrüchen oder Blasensteinen. Einer von ihnen war der 20-jährige Niclaus Kurtz aus Ingolstadt. Eine Graphic Novel in der Ausstellung erzählt seine Geschichte.

Im Lechner-Museum ist bis 22. September die Sonderausstellung von Susanne Tunn "Kraft der Stille" zu sehen mit monumentalen Werken aus Stein. Im Museum Mobile dreht sich bis 4. Juni alles um "The Speed of Light – Die Evolution der Fahrzeugbeleuchtung bei Audi". Mit insgesamt zehn Automobilen zeichnet die Ausstellung verschiedene Epochen der Lichttechnik nach und verdeutlicht anhand von weiteren Exponaten die Funktion und Faszination von weiterentwickelten Scheinwerfer- und Heckleuchtentechnologien. Im Stadtmuseum geht es noch bis 24. Januar um "Gold und Silber in fremder Münze. Die Schatzfunde des späten Mittelalters aus Stammham". Die Ausstellung handelt von bedeutenden Schatzfunden, darunter auch Exemplare der bedeutendsten Prägungen des Mittelalters.