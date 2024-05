Busfahren in der Region Ingolstadt wird teurer

Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr in der Region 10 unterwegs ist, der muss ab 1. August 2024 mehr zahlen. Um durchschnittlich fünf Prozent steigen die Preise.

Bustickets in der Region Ingolstadt werden teurer. Wer ab 1. August 2024 mit dem öffentlichen Nahverkehr in der Stadt oder den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen oder Eichstätt unterwegs ist, muss durchschnittlich fünf Prozent mehr für seine Fahrkarte bezahlen. Das teilt die Stadt Ingolstadt mit. Das Deutschlandticket und das 365-Euro-Ticket bleiben davon allerdings unberührt.

Die VGI-Verbandsversammlung hat Ende April einstimmig eine Tarifanpassung zum 1. August beschlossen, "die einen Kompromiss zwischen inflationsbedingten Kostensteigerungen und sozialen Komponenten darstellt", wie es in der Mitteilung der Stadt heißt.

Die Preise für Bustickets in der Region Ingolstadt werden wegen der Kostenentwicklung im ÖPNV erhöht

Laut VGI-Geschäftsleiter Robert Frank ist die Erhöhung der Preise nötig geworden, "um der allgemeinen Kostenentwicklung im ÖPNV zu begegnen. Die Tarifanpassung ist dabei aber ausgewogen und enthält einige wichtige soziale Eckpunkte." Konkret verweist er darauf, dass die Preise der Partnertageskarte in der Tarifstufe 1 nur geringfügig erhöht und die Preise der Flexiverkehre für Erwachsene analog zu Eichstätt angepasst werden. Die Preise im Stadtverkehr Eichstätt, bei der DonauCard für Senioren, der Kurzstreckenkarte für Kinder, der Sechs-Fahrten-Karte in der Tarifstufe 1 für Kinder und der Sechs-Fahrten-Karte in der Tarifstufe 1 für Erwachsene bleiben unverändert.

Das Deutschlandticket kann über die App des VGI bezogen werden

Im Verbundgebiet des VGI wurden im Jahr 2023 über 51.000 Deutschlandtickets verkauft. Das Ticket kann im Abonnement für 49 Euro pro Monat in der VGI App oder über die Homepage des Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt (www.vgi.de) bestellt werden. Seit 1. Mai 2023 können die Abonnentinnen und Abonnenten in allen Bussen und Bahnen des Nahverkehrs in Deutschland reisen.

Der VGI weist zudem auf die Möglichkeit hin, das Deutschlandticket als Jobticket zu beziehen, wenn der Arbeitgeber hierzu eine Vereinbarung mit dem Verbund VGI schließt und seinerseits einen Rabatt von fünf Prozent übernimmt. Zusammen mit dem allgemeinen Rabatt kostet das Deutschland-Jobticket den Fahrgast dann nur 34,30 Euro monatlich. (AZ)