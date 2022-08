Chaos-Fahrt mit Edel-Audi: 125.000 Euro Schaden in Ingolstadt

Der Fahrer eines teuren Audis rammt in Ingolstadt mehrere Autos und flüchtet dann zu Fuß. Der Schaden ist enorm.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, etwa gegen 2.45 Uhr, hat sich auf dem Parkplatz des Hotels Domizil in Ingolstadt, Unterer Taubentalweg, ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Sachschaden von rund 125.000 Euro entstand. Der noch nicht gesichert feststehende Fahrer eines Audi E-Tron GT fuhr laut Polizei mit seinem Fahrzeug von der Hoteleinfahrt aus entlang des Hotelgrundstückes in Richtung des Unteren Taubentalweges. Hier blieb der Fahrer mit seinem Auto zunächst an einem am Gebäude angebrachten Fallrohr hängen und riss dieses mit. Im Anschluss rammte er vier auf der linken Seite parkende Autos, ehe sich sein Audi durch die Anstöße bedingt quer stellte, mit dem Heck an einer Betonmauer entlang schliff und dann zum Stillstand kam.

Teurer Unfall mit Audi E-Tron GT in Ingolstadt

Der Fahrer stieg anschließend aus und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 125.000 Euro gekümmert zu haben, wobei der am Audi E-Tron GT entstandene Schaden allein schon mit rund 100.000 Euro beziffert wurde, so die Polizei.

Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden, der als Fahrer zumindest nicht ausgeschlossen werden konnte. Da er alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme angeordnet, die auf der Dienststelle von einem Arzt durchgeführt wurde. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und, wie auch die Oberbekleidung des Tatverdächtigen, zur Spurensicherung beschlagnahmt. Die Verkehrspolizei Ingolstadt sucht nun nach eventuellen Zeugen des Vorfalles, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)