Chefarzt Karlheinz Seidl verlässt das Klinikum

13 Jahre lang war der Kardiologe Karlheinz Seidl am Klinikum in Ingolstadt. Jetzt verlässt der Klinikdirektor das Krankenhaus Richtung Rheinland-Pfalz.

Ende Juni verlässt Professor Karlheinz Seidl, Direktor der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin, das Klinikum Ingolstadt. Er tritt eine neue Position als Ärztlicher Direktor in seiner Heimat Rheinland-Pfalz an.

"Professor Karlheinz Seidl hat die Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin seit 2010 zu einer führenden Einrichtung der Region auf dem Gebiet der interventionellen Kardiologie und der klinischen Elektrophysiologie entwickelt", heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Seine Schwerpunkte lagen auf Interventionen am Herzen und der Behandlung von Herzrhythmusstörungen.

Gemeinsam mit seinem Team hat er jedes Jahr mehr als 1000 Koronarinterventionen und rund 700 diagnostische Herzkatheteruntersuchungen durchgeführt, so das Klinikum.

Karlheinz Seidl hat das Klinikum Ingolstadt in seinem Fachbereich auf ein neues Niveau gehoben

Am Klinikum Ingolstadt baute Seidl die klinische Elektrophysiologie auf, zu der die Implantation aller Arten von Herzschrittmachern und Defibrillatoren gehört. Das Klinikum Ingolstadt war eine der ersten Kliniken in Bayern, in denen der kabellose Minischrittmacher nur über einen Katheter eingesetzt wurde. Die Kardiologie im Klinikum ist besonders spezialisiert auf die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Vorhofflimmern, bei denen zur Behandlung mit einem Herzkatheter zielgenau Herzgewebe verödet wird.

„Professor Seidl hat die Kardiologie am Klinikum Ingolstadt in den vergangenen fast 13 Jahren auf ein neues, beeindruckendes Niveau gehoben", sagt Professor Andreas Tiete, Geschäftsführer sowie Ärztlicher Direktor am Klinikum Ingolstadt. „Professor Seidl ist es gelungen, immer wieder für das Thema Herz zu begeistern, ob den ärztlichen Nachwuchs in der Aus- und Weiterbildung oder die Besucherinnen und Besuchern seiner Vorträge“, erläutert Klinikums-Geschäftsführer Jochen Bocklet. (AZ)