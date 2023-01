Chlorgasflasche undicht: Hallenbad wird evakuiert

Im Hallenbad in Ingolstadt ist am Donnerstag Gas ausgetreten. 70 Feuerwehrleute rückten daraufhin aus.

Großalarm am Hallenbad in Ingolstadt: Am Donnerstagvormittag rückten rund 70 Feuerwehrleute zum Sportbad in Ingolstadt aus, weil dort Chlorgas ausgetreten war. Wie die Feuerwehr Ingolstadt mitteilt, war im Technikraum des Sportbades eine Chlorgasflasche undicht geworden, sodass geringe Mengen Chlorgas ausströmen konnten und Gefahrenmeldeanlage auslösten. Diese setzte eine Beregnungsanlage im Technikraum in Gang und schaltete die Lüftung aus.

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften wurde daraufhin alarmiert. Mit Chemikalienschutzanzügen ausgerüstet, konnte die undichte Flasche mit einer Sicherheitskappe verschlossen und ins Freie gebracht werden. Der Betriebsraum musste anschließend technisch belüftet werden, dabei wurden die Abluft mit Wasser versetzt, um eventuell frei gesetztes Gase niederzuschlagen.

Mit entsprechenden Schutzanzügen haben die Feuerwehrleute die undichte Gasflasche ins Freie gebracht. Foto: Heinz Reiß

Da der betroffene Raum komplett vom Sportbad abgeschottet ist, waren die Badegäste zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Die Gäste wurden dennoch aufgefordert, das Bad langsam über den gesicherten Haupteingang zu verlassen. (AZ)