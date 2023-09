Ingolstadt

12:12 Uhr

Christian Bernreiter besucht Bayernheim in Ingolstadt

An der Stinnesstraße in Ingolstadt entstehen aktuell 433 geförderte Wohnungen.

Plus In Ingolstadt baut Bayernheim 433 staatlich geförderte Mietwohnungen. Bauminister Christian Bernreiter spricht bei einem Besuch vor Ort von einem Vorzeigeprojekt.

Von Manfred Dittenhofer

Ein ganzes Wohnviertel entsteht direkt neben dem Gelände der Landesgartenschau in Ingolstadt, einen Steinwurf weit zum GVZ und zu Supermärkten und Schulen. Insgesamt 433 staatlich geförderte Wohnungen in elf Gebäuden, drei davon Hochhäuser. Das höchste mit knapp 50 Metern besitzt 16 Stockwerke. Und all diese Wohnungen sind Mietwohnungen für Menschen mit unteren und mittleren Einkommen. Am Dienstag kam Bayerns Staatsminister für Bauen und Wohnungen, Christian Bernreiter, in Ingolstadt vorbei und besichtigte die Baustelle, auf der, nach umfangreichen Erdaushüben und dem Bau einer zweigeschossigen Tiefgarage, nun die ersten Stockwerke in die Höhe wachsen.

Der Untergrund hat es in sich. Die riesige Baugrube an der Stinnesstraße in Ingolstadt musste mit Hilfe von Spundwänden, links und im Hintergrund zu sehen, vor dem Grundwasser geschützt werden. Links auch ein Blick in die Tiefgarage. Vorne rechts sind die Betonpfähle zu erkennen, die 15 Meter in die Tiefe reichen. Foto: Manfred Dittenhofer

Drei Hektar groß ist das Areal auf dem ein ganzes Wohnviertel inklusive einer Kindertagesstädte für 62 Kinder einem Café und Gemeinschaftsräumen entsteht. Dazu 480 Pkw-Stellplätze im Untergrund. In den 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen werden rund 1300 Menschen eine Heimat finden. Umgesetzt wird das Projekt von der Bayernheim GmbH, einem Unternehmen des Freistaates, dessen Aufgabe es ist, bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen. Deren Geschäftsführer Ralph Büchele stellte die Bayernheim als Realisator vor. „Wir ermöglichen in schwierigen Zeiten große Bauvorhaben und werden mit Anfragen momentan überhäuft.“ Denn, so Büchele weiter, der bayerische Weg, staatlich geförderte Wohnanlagen zum Vermieten zu bauen, zeige eine Lösung für die herrschende Wohnungsnot auf.

