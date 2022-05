Ingolstadt

Christian Scharpf: Das plant der OB für Ingolstadts Zukunft

Oberbürgermeister Christian Scharpf will Handwerker unterstützen und Immobilien-investoren mehr in die Pflicht nehmen.

Plus Christian Scharpf will nicht nur eine Uni-Klinik für Ingolstadt. Er will auch Handwerker fördern und Wohnraum schaffen. Dabei bringt er Werkswohnungen ins Gespräch.

Von Manfred Dittenhofer

Der Ingolstädter Oberbürgermeister Christian Scharpf nimmt zwei Jahre nach seiner Wahl keine Drittelpause, wie beim Eishockey üblich, vielmehr nimmt er, nach einem Rückblick auf seine ersten beiden Jahre als Oberbürgermeister von Ingolstadt, die Gelegenheit wahr und zählt einige wichtige Ziele auf, die er unbedingt erreichen will. Im Zentrum steht dabei der Wunsch, dass sich das Klinikum Ingolstadt zu einer Uni-Klinik entwickeln und damit in der Stadt ein Gesundheitscampus entstehen soll. Aber der OB hat weitere Pläne. So sollen bessere Bedingungen für Gewerbetreibende und mehr Wohnraum geschaffen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

