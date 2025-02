Christina Jung tritt mit Audi Big Band auf

Die ersten Konzert-Highlights der Audi Bläserphilharmonie im Jahr 2025 stehen fest. Am 14. und 15. Februar um jeweils 19.30 Uhr präsentiert die von Mitgliedern der Bläserphilharmonie gegründete Audi Big Band ihr neues „Latin Music Program“. An beiden Abenden steht in der Halle neun in Ingolstadt die Sängerin Christina Jung mit auf der Bühne.

Die Audi Big Band unter der Leitung von Oliver Wasilesku startet mit zwei Auftritten in Ingolstadt ins neue Jahr. Das 2021 wieder gegründete Ensemble ist fast ausschließlich mit Musizierenden der Audi Bläserphilharmonie besetzt. Im Repertoire ihres neuen „Latin Music Program“ sind etwa Charthits wie „Despacito“ von Luis Fonsi oder „Havana“ von Camila Cabello, die Tango-Komposition „Libertango“ von Astor Piazzolla, „Sway“ von Dámaso Pérez Prado und Rosemary Clooney oder „Walk On By“ von Aretha Franklin. Gesanglich begleitet wird die Audi Big Band an beiden Konzertabenden von Christina Jung. Die Gastsängerin hat 2008 den Jazzförderpreis der Stadt Ingolstadt erhalten und steht regelmäßig mit verschiedenen Jazz- und Pop-Formationen auf der Bühne.

Karten für die Konzerte gibt es online unter www.ticket-regional.de zu kaufen. (AZ)