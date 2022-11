Ingolstadt

vor 36 Min.

Christkindlmarkt Ingolstadt: Im Biergarten durch den Advent

Nach zwei Jahren Pause gibt es in Ingolstadt wieder einen Christkindlmarkt.

Von Luzia Grasser Artikel anhören Shape

Zwei Jahre hat der Christkindlmarkt in Ingolstadt pausiert. Am kommenden Mittwoch findet er wieder wie gewohnt am Theaterplatz statt. Allerdings gibt es auch einige Neuerungen.

Zwei Premieren auf dem Ingolstädter Christkindlmarkt: Erstmals wird es in diesem Jahr einen Biergarten geben, sodass sich der Christkindlmarkt bis zum Viktualienmarkt erstreckt. Zudem werden zum ersten Mal in diesem Jahr auf dem Platz auch Christbäume verkauft. Christkind und Nikolaus eröffnen den Christkindlmakt in Ingolstadt Eröffnet wird der Christkindlmarkt am kommenden Mittwoch, 23. November, um 17 Uhr auf der Bühne am Theaterplatz. Mit dabei sein werden das Christkind und der Nikolaus, die kleine Geschenke an die Kinder verteilen. Der Markt dauert bis zum 23. Dezember. Auf dem Christindlmarkt in Ingolstadt gibt es einen Bierpunsch und ein Weihnachtsbier Zum ersten Mal gibt es heuer auf dem angrenzenden Viktualienmarkt einen weihnachtlichen Winterbiergarten, in dem unter anderem ein spezielles Weihnachtsbier angeboten wird. Daneben gibt es auch einen Bierpunsch und einen Bierlikör. An zwei Adventswochenenden wird außerdem vor Ort gebraut. Zahlreiche Buden auf dem Theatervorplatz werden wieder weihnachtliche Waren verkaufen oder adventliche Düfte verströmen. Auf dem Carraraplatz in Ingolstadt gibt es einen Kunsthandwerkermarkt Doch nicht nur die Budenstadt auf dem Theaterplatz ist fester Bestandteil des Ingolstädter Christkindlmarktes. Der Kunsthandwerkermarkt „Klein aber fein“ auf dem Carraraplatz ist seit vielen Jahren ein Anziehungspunkt. Hier präsentieren Künstlerinnen und Kunsthandwerker in geschmückten Hütten ihre Schätze: handgemachte Teddybären oder Schmuck, weihnachtliche Gestecke oder Seifen. Zudem hat an den vier Adventswochenenden die Winter Lounge geöffnet. Entlang der Mauthstraße verbreiten einige Partnerstädte wieder internationales Flair. Dort gibt es dann Bruschetta oder Crêpes. Das Stadttheater Ingolstadt hat ein Programm für die Kleinen An den Dezemberwochenenden öffnen sich im Foyer der Werkstattbühne des Stadttheaters von Freitag bis Sonntag jeweils um 17.30 Uhr für eine vorweihnachtliche halbe Stunde lebendige Adventskalendertürchen für Kinder ab vier Jahren. Dahinter verbergen sich: Musik, Basteln, Spielen oder Vorlesen. Lesen Sie dazu auch Weihnachtsmarkt Christkindlmarkt 2022 in Ingolstadt: Öffnungszeiten und Programm

Neuburg Weihnachts- und Christkindlmärkte: Was wann in Neuburg geboten ist

Neuburg Endlich wieder: Weihnachtsmarkt auf dem Neuburger Schrannenplatz startet Erwachsene und Kinder können schließlich gemeinsam den Weihnachts- und Märchenweg erkunden. Die Märchenhütten reihen sich vom Schliffelmarkt bis zum Paradeplatz. Zwischen den einzelnen Märchenhütten können die Kleinen ihre Runden in der Kindereisenbahn drehen. Wer nicht zu Fuß durch das weihnachtliche Ingolstadt gehen möchte, der kann die Weihnachtsbahn nutzen. Diese fährt kostenlos an den vier Adventswochenenden (jeweils samstags und sonntags) zu den verschiedenen Stätten des Christkindlmarkts. Der Christkindlmarkt hat geöffnet von Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 20 Uhr und freitags und samstags bis 21 Uhr. Weitere Informationen unter www.feste-ingolstadt.de. (AZ)

Themen folgen