Christopher Street Day Ingolstadt: Raus aus dem "Darkroom" der Gesellschaft

Zum ersten Mal findet eine Christopher Street Day Parade in Ingolstadt auf dem Rathausplatz statt. Doch die Mitglieder der Queer-Community fordern ein noch deutlicheres Signal.

Es ist ein Anfang, ein Beginn, der Start in die richtige Richtung: Stolz gibt der Ingolstädter Verein Queer bekannt, dass die diesjährige Christopher Street Day (CSD) Parade zum ersten Mal am Rathausplatz stattfinden wird. Passend zum Fünfjährigen des CSD Ingolstadt - einem kleinen Jubiläum also. Aber reichen solche Zeichen? Von Queer Ingolstadt kommt ein klares Nein - und die Forderung nach einem echten Bekenntnis: dem Aktionsplan.

Ist es zu viel verlangt, ein normales Leben führen zu wollen? Sich in dem Verein anmelden zu können, der einen interessiert? Sich einer Partei anzuschließen, eine Religion auszuüben? Ein normales Gespräch mit Arbeitskollegen zu führen? Genau dafür kämpft der Queer-Verein Ingolstadt. Für eine breite Akzeptanz von Menschen, die lesbisch, schwul, trans oder bisexuell sind, die sich generell nicht mit den klassischen Rollenbildern identifizieren. Man möchte schon fast sagen, Menschen, die eben anders sind. Und genau gegen dieses Weltbild treten die Mitglieder des Queer-Vereins an: nicht mehr anders, sondern ganz normal!

Sie organisieren den Christopher-Street-Day in Ingolstadt: (von links) Gerda Schuderer, Timea Samer und Stephanie Kürten. Am 2. September findet der Aktionstag statt. Foto: Anna Hecker

Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es sehr viel Kommunikation, sagt Stephanie Kürten, Vereinsvorsitzende von Queer. Kommunikation, die am besten funktioniert, wenn man sichtbar ist. Wie zum Beispiel bei einer Parade auf einem öffentlichen Platz. Und was würde sich in Ingolstadt da besser anbieten als der Rathausplatz im Zentrum der Innenstadt? "Das ist ein tolles Zeichen, OB Christian Scharpf hat keine Sekunde gezögert und uns zugesagt", freut sich Kürten. Um letzte Zweifel am Bekenntnis der Stadt zu der Veranstaltung auszuräumen, werde zudem die Regenbogenflagge gehisst.

Christopher Street Day in Ingolstadt zum ersten Mal am Rathausplatz

Am 2. September ist es so weit. Um 14 Uhr treffen sich die Teilnehmer am Rathausplatz, um 15 Uhr beginnt der CSD offiziell. Kurz danach wird sich ein Demozug durch die Innenstadt bewegen, am Paradeplatz findet eine Kundgebung statt. Außerdem soll ab 17 Uhr das Straßenfest stattfinden. Parallel stehen die Kandidaten der Landtagswahl bei einer Podiumsdiskussion Rede und Antwort. Danach gibt es Auftritte von The Pancakes und Kapuze sowie Aftershowpartys im Suxul und im Diagonal.

Es ist ein Tag vollgestopft mit Zeichen - aber es bleibt eben nur ein Tag. Einer im Jahr, an dem man sich erklären kann, danach geht es zurück in die Versenkung. Damit muss Schluss sein, sagt Gerda Schuderer, eine Trans-Frau aus Gaimersheim: "Wir befinden uns im Darkroom der Gesellschaft." Und fordert, wie alle anderen Mitglieder der Queer-Community, dass in Bayern endlich der queere Aktionsplan umgesetzt wird. Alle anderen Bundesländer haben ihn bereits.

Lesen Sie dazu auch

Ein solcher Aktionsplan könnte einiges verändern. Zum Beispiel könnte dadurch ein Netzwerk an Ärzten und Psychologen aufgebaut werden, das auf Anliegen der Queer-Community spezialisiert ist und wo Betroffene schnelle Hilfe und Antworten bekommen. Auch müsste sich die Stadt durch einen Aktionsplan die Frage stellen, wie queer-freundlich sie eigentlich ist und ob beispielsweise in der Verwaltung noch nachgebessert werden muss.

Queer Ingolstadt fordert eigenen Aktionsplan

Generell gäbe es durch einen Aktionsplan klare Richtlinien, wie das Leben der queeren Community in einer Stadt oder Kommune verbessert werden kann. Dadurch soll die Offenheit in der Gesellschaft gefördert werden, indem beispielsweise auch am Arbeitsplatz mit mehr Verständnis agiert werden soll.

Ob es allerdings einen solchen queeren Aktionsplan für Bayern geben wird, ist noch unklar. Bisher wurde lediglich eine Arbeitsgruppe am Sozialministerium ins Leben gerufen. Auch wenn das Vorhaben im Freistaat scheitern sollte, will der Queer-Verein Ingolstadt nicht aufgeben. "Auch Kommunen und Städte können einen eigenen Aktionsplan erstellen. In Nürnberg ist das bereits passiert und genau so würden wir uns das auch vorstellen", meint Kürten. Der Verein würde dann also dafür kämpfen, dass es in Ingolstadt und am besten in der gesamten Region 10 einen eigenen Aktionsplan gibt.