Corona-Ausbruch in Ingolstädter Seniorenheim: Betroffene zum Teil ungeimpft

In einer Ingolstädter Senioreneinrichtung ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Ein Teil der betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mitarbeitenden sind ungeimpft.

In einer Ingolstädter Senioreneinrichtung kam es kürzlich zu mehreren Infektionsfällen. So teilte es die Stadt Ingolstadt in einer Pressemitteilung mit. Das örtliche Gesundheitsamt wurde am 8. Dezember dazu informiert, sagt Leiter Klaus Friedrich. Im Laufe der vergangenen Tage hat sich die Situation weiter zugespitzt. Nach einzelnen positiven Testergebnissen wurden vom Gesundheitsamt Reihentestungen von Mitarbeitenden sowie Bewohnerinnen und Bewohnern durchgeführt. Auch die Infektionsschutzmaßnahmen vor Ort wurden in Augenschein genommen, berichtet Friedrich.

Ingolstadt: Corona-Ausbruch in Seniorenheim

Zunächst waren elf Bewohnerinnen und Bewohner sowie zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv getestet worden. Nach weiteren Reihentestungen sind laut Friedrich aktuell neun Mitarbeitende sowie elf Bewohnerinnen und Bewohner an Corona erkrankt. Die infizierten Mitarbeitenden befinden sich in häuslicher Isolation, die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner wurden innerhalb der Einrichtung isoliert. Ein Teil der betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mitarbeitenden sind ungeimpft. (dopf)