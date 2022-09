Damit Mütter den Berufseinstieg schaffen

Das Projekt "Mütter in Szene" hilft Frauen, die Hartz IV beziehen, fit für einen Beruf zu werden. Eine 26-Jährige aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen erzählt.

Mit 17 wird Valerie Huber* das erste Mal schwanger. Doch zum Muttersein fühlt sie sich nicht bereit. Aus Liebe gibt sie ihre Tochter im Alter von sechs Monaten an eine Pflegefamilie ab. Das Mädchen soll ein besseres Leben haben, als Valerie es ihr bieten kann. Fünf Jahre später dann die zweite Schwangerschaft. Monatelang bemerkt Valerie es nicht, Drogen vernebeln ihr die Sinne. Als sie von dem Baby erfährt, und auch, dass es gesund ist, hört sie schlagartig auf mit dem Drogenkonsum. Heute hat die 26-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen einen putzmunteren dreijährigen Sohn. Einfach ist ihr Leben als alleinerziehende Mutter aber nicht. Valerie bezieht Hartz IV – dabei möchte sie arbeiten. Um den Berufseinstieg zu schaffen, nimmt sie an einem Projekt teil, das der Bildungsträger Defakto zusammen mit den Jobcentern in Neuburg, Eichstätt und Pfaffenhofen durchführt: "Mütter in Szene".

Zwölf Frauen aus der Region 10 machen bei dem Projekt mit, das seit März läuft. Sie sind zwischen 20 und 45 Jahre alt und teilen ein ähnliches Schicksal, erzählt Projektleiter Thorsten Brunow. Defakto agiert bundesweit, in Bayern war die Region 10 die erste, die "Mütter in Szene" umgesetzt hat. Inzwischen läuft in Regensburg eine zweite Gruppe. In Deutschland werden es bald 15 sein.

"Mütter in Szene": Das Projekt ist online und in Präsenz

Der Ablauf ist immer gleich und speziell auf die Bedürfnisse von Erziehenden abgestimmt, die nicht so einfach von zu Hause weg können: Die Mütter treffen sich viermal die Woche online, jeweils von 9 bis 12.30 Uhr, und einmal in Präsenz. Die Kinder dürfen mitgebracht werden, die Frauen passen dann gemeinsam auf sie auf. Durch künstlerische Arbeit, Kommunikationstraining, sozialpädagogische Begleitung und Jobcoaching sollen die Mütter Schritt für Schritt ans Berufsleben herangeführt werden. Sie sollen langfristig motiviert werden, einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachzugehen. Die Frauen machen zum Beispiel Rollenspiele, in denen sie Vorstellungsgespräche nachstellen, erklärt Brunow. Es geht aber auch darum, das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken, um "Selfempowerment". Die Mütter sollen eine Balance finden zwischen familiären Verpflichtungen, gesellschaftlichen Erwartungen und den eigenen Bedürfnissen. Sie sollen ihre Stärken und Kompetenzen entdecken – etwas, wozu diese Frauen aufgrund ihrer Lebensumstände bislang keine Möglichkeit hatten.

Die meisten der Teilnehmerinnen haben eine schwierige Vergangenheit – und auch eine Gegenwart, die ihnen das Finden eines Jobs erschwert. Eine wurde zum Beispiel von ihrem Mann verlassen, als das zweite Kind sechs Monate alt war. Der ältere Sohn wurde mit 13 straffällig. Eine andere hat ihren Mann verlassen, weil sie wusste, dass es für sie und die Kinder besser ist, obwohl sie nun mit drei Kindern alleine dasteht. Beruf und Familie zu vereinbaren, schien diesen Frauen zunächst unmöglich.

"Mütter in Szene" läuft ein Jahr für Mütter in Eichstätt, Neuburg und Pfaffenhofen

Valerie sagt, das Projekt helfe ihr sehr. "Ich fühle mich unglaublich wohl. Es ist ein tolles Gemeinschaftsgefühl." Sie habe dadurch auch gelernt, Stress besser zu bewältigen. Ihr Sachbearbeiter im Jobcenter hatte ihr "Mütter in Szene" vorgeschlagen. Die 26-Jährige sah es als Chance, ihrem Alltag zu entfliehen und über sich selbst hinauszuwachsen. Ein Jahr wird sie nun von der Gruppe begleitet, die Hälfte ist schon vorbei. Valerie will Heilerziehungspflegerin werden. "Ich will die Kindergärten und das Sozialwesen unterstützen." Und das, obwohl ihr die Erziehung ihrer eigenen Tochter einst solche Angst gemacht hat, dass sie sich dem nicht gewachsen sah. Projektleiter Thorsten Brunow ist stolz auf die Frauen, auf die Entwicklung, die sie genommen haben.

Valerie schreibt jeden Tag Bewerbungen, wie sie sagt. Sie möchte mit einem Minijob ins Berufsleben starten. Vielleicht im Verkauf, in diesem Bereich hat sie früher bereits gearbeitet. Die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin will sie angehen, wenn ihr Sohn einmal in der Schule ist. Denn die Kindergartenzeiten ließen sich nicht mit den Ausbildungszeiten als Heilerziehungspflegerin vereinbaren, erzählt die 26-Jährige. Sie hat niemanden, der sie unterstützt. Ihre Eltern leben mehr als 1000 Kilometer entfernt – Babysitting durch die Großeltern ist also nicht möglich.

Die beruflichen Interessen der Mütter sind unterschiedlich, reichen von Erziehung über Gastronomie bis hin zu Kosmetik. "Wir kämpfen jeden Tag als Mütter für unsere Kinder, dürfen uns dabei aber als Menschen nicht vergessen", erklärt eine der Frauen das Spannungsfeld, in dem sie sich bewegen. "Wir sind nicht flexibel und haben keinen super Schulabschluss, aber wir haben Stärken und Mut in uns. Oft werden wir wegen Kleinigkeiten nicht angenommen, aber wir kämpfen weiter." Das aktuelle Projekt "Mütter in Szene" läuft noch bis März 2023. Brunow: "Wir wünschen uns Folgeprojekte, dass wir ein fester Bestandteil des Standorts werden."

* Name von der Redaktion geändert