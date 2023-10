Das 2000. Baby im Klinikum Ingolstadt heißt Alea

In diesem Jahr sind im Klinikum Ingolstadt bereits 2000 Babys geboren worden. Das Jubiläumsbaby ist ein Mädchen aus Ingolstadt.

Die kleine Alea ist in diesem Jahr die 2000. Geburt am Klinikum Ingolstadt. Sie kam am Montag mit 48 Zentimetern und 2220 Gramm zur Welt und ist das erste Kind ihrer Eltern Atdhetare und Armir aus Ingolstadt.

„Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr schon 2000 Familien bei der Geburt im Klinikum betreuen und in den ersten Tagen begleiten und unterstützen durften“, sagt Professor Babür Aydeniz, Direktor der Frauenklinik und Leiter des Mutter-Kind-Zentrums des Klinikums Ingolstadt. Das Klinikum Ingolstadt ist in Kooperation mit dem Ameos-Klinikum Neuburg ein Perinatalzentrum der höchsten Stufe. Glückwünsche und ein Stofftier für das Neugeborene überbrachten stellvertretend Krankenschwester Doris Wild sowie Funktionsoberärztin Laeticia Nwaeburu auf der Wochenbettstation.

Für werdende Eltern bietet das Klinikum Ingolstadt digitale Informationsveranstaltungen an. Diese finden alle zwei Monate donnerstags um 17 Uhr digital über MS Teams statt. Die nächste Veranstaltung ist am 26. Oktober, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte können sich über die Website des Klinikums Ingolstadt unter www.klinikum-ingolstadt.de zuschalten. (AZ)