Das Audi-Team für die Aufsichtsratswahl der IG Metall 2023 steht

Die IG Metall bei Audi hat abgestimmt. Unter den zehn Kandidaten für die Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat ist auch ein fünfköpfiges Ingolstädter Team.

Die Industriegewerkschaft (IG) Metall bei Audi hat abgestimmt: Mehr als 1600 Vertrauensleute haben ihr Team auf einer hybriden Vollversammlung (Präsenz und Digital) für die Aufsichtsratswahl 2023 aufgestellt. Stellvertretend für die mehr als 33.000 IG Metall-Mitglieder im Ingolstädter Werk schicken die Vertrauensleute vier betriebliche Kandidaturen aus Ingolstadt ins Rennen um die zehn Plätze auf der Arbeitnehmerbank im Audi-Aufsichtsrat. Der erste Bevollmächtigte der IG Metall Ingolstadt kommt als gewerkschaftlicher Vertreter noch hinzu.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, bilden das dann insgesamt fünfköpfige Ingolstädter Team um den Audi-Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Peter Mosch folgende Personen: Jörg Schlagbauer, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender und Vorsitzender der IG Metall Vertrauenskörperleitung (VKL) bei Audi in Ingolstadt, Rita Beck, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Ingolstadt, Karola Frank, stellvertretende Vorsitzende der IG Metall VKL bei Audi sowie Carlos Gil als gewerkschaftlicher Vertreter der erste Bevollmächtigte der IG Metall Geschäftsstelle Ingolstadt.

Endgültige Wahl der Arbeitnehmerbank im Audi-Aufsichtsrat ist im April 2023

Jörg Schlagbauer bedankte sich für das große Vertrauen der Metaller. „Wir gehen mit dem klaren Auftrag in die Aufsichtsratswahl, den Interessen und Anliegen der Audi-Beschäftigten weiterhin eine starke Stimme in diesem strategischen Gremium zu geben. Wir IG Metall-Aufsichtsräte kämpfen für ein erfolgreiches und arbeitnehmerfreundliches Unternehmen. Die vergangenen Jahre haben deutlich gezeigt, dass wir Metaller in guten wie in schlechten Zeiten auf allen Ebenen für das Wohl der Belegschaft einstehen“, betont Schlagbauer.

Peter Mosch, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Audi AG, sagte: „Wir müssen nicht nur die technischen und ökologischen Herausforderungen meistern, sondern auch die soziale Transformation aktiv gestalten. Dafür werden auch im Aufsichtsrat Weichen gestellt.“ Das erklärte Ziel sei, so Mosch, die Standorte und Arbeitsplätze zu modernisieren und zu sichern, damit alle Audianerinnen und Audianer in diesen Zeiten des Umbruchs keine Angst vor der Zukunft haben müssten – beruflich wie privat. „Wir arbeiten für Sicherheit in unsicheren Zeiten“, betonte der gebürtige Klingsmooser.

Der Audi-Aufsichtsrat wird alle fünf Jahre neu gewählt

Die gesamte Liste der Arbeitnehmervertreter für den Aufsichtsrat wird noch um Kollegen aus Neckarsulm sowie um weitere Vertreter der Industriegewerkschaft Metall ergänzt. Die Wahlnominierungskonferenz mit allen Kandidaturen der Arbeitnehmerseite findet am 16. November statt, die endgültige Wahl der Arbeitnehmerbank im Audi-Aufsichtsrat ist im April 2023.

Der Audi-Aufsichtsrat wird im Übrigen alle fünf Jahre neu gewählt. (AZ)