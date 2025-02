Das bietet die Volkshochschule im neuen Programm

Ganze 750 Kurse bietet die Volkshochschule (Vhs) Ingolstadt im Frühjahrs- und Sommersemester an. Vor Kurzem ist das neue Programm erschienen mit einem umfangreichen Angebot an Kursen, Vorträgen, Filmen und Informationen. Dass diese Vielfalt gut ankommt, beweist die Nachfrage: So nutzen laut Vhs jährlich 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Programm. „Die Vhs ist ein zentraler Bildungsort, der unabhängig von Herkunft, Bildung oder Weltanschauung Wissen vermittelt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt“, betont Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf.

Bildungsgerechtigkeit sei der Vhs ein großes Anliegen. Besonders wertvoll sei ihr Einsatz in der Sprachförderung, findet Scharpf. Vhs-Leiterin Petra Neumann erklärt dazu: „Als kommunales Weiterbildungszentrum stellen wir Bildungsangebote zu fairen Preisen zur Verfügung. Von Stenografie bis Künstliche Intelligenz ist alles dabei.“ Rund 300 Kursleiterinnen und Kursleiter greifen aktuelle Themen wie Klimawandel und Digitalisierung auf, ebenso wie berufliche Weiterbildungen, Sprachkurse, Kreatives und Gesundheit, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt.

Das gedruckte Programm liegt in der Vhs Ingolstadt, ihren Außenstellen und an vielen anderen Stellen in Ingolstadt aus. Ein digitales Programmheft ist auf der Homepage der Vhs Ingolstadt unter www.vhs-in-ei.de einzusehen. Eine Anmeldung zu den Kursen kann persönlich, per Brief oder Fax, E-Mail an vhs@ingolstadt.de, online über www.ingolstadt-vhs.de oder für Stammkunden telefonisch unter der Nummer 0841/305-1854 erfolgen.

Das Programm der Ingolstädter Volkshochschule ist vielfältig

Einen Vortrag gibt es zum Beispiel zum Thema „Israelische Politik und Gesellschaft seit dem 7. 10.“ mit Jenny Havemann (12. März). Die Reihe „Hinter den Kulissen“ bietet Einblicke in die Lebenshilfe (3. April), die Müllverwertungsanlage (9. Mai), die Arbeit der Krisenintervention (13. Mai) und das Theater am Glacis (9. Juli). Darüber hinaus widmet sich die Volkshochschule Ingolstadt den Bereichen Gesellschaft, nachhaltige Entwicklung und Lebensart, außerdem beruflichen Themen und EDV, etwas mit „Burnon - Burnout - Der schleichende Weg in die Krise“ (10. Mai). Deutschkurse gibt es für alle Niveaus: von Alphabetisierung und Einbürgerung bis zur Oberstufe C2. Frauenkurse sind mit Kinderbetreuung möglich. Die Vhs bietet aber auch verschiedene Online-Sprachkurse in Deutsch, (Business) Englisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch und Portugiesisch.

Die Bereiche Gesundheit, Entspannung und Bewegung sind ebenso Teil des Angebots wie Kunst und Kultur. Für Eltern, Kinder und Jugendliche gibt es spezielle Kurse wie „Elternzeit und Elterngeld leicht gemacht! - Der Kompass durch den Behörden-Dschungel“ (17. März und) „Malen wie Miró - Aquarellmalkurs ab 6 Jahren“ (28. März). Als besondere „Vhs-Schmankerl“ sind diesmal im Programm: „Mittelalterlicher Schwertkampf“ (5. April), ein „Oster-Spezial mit essbaren Wildpflanzen: Vortrag und Mitmach-Kochrunde“ (5. April), eine „Podcast-Meisterklasse: Von Null zum Audio-Hero“ (am 19. Juli) und die Ausstellung „Vierzig Jahre und immer noch dabei“ (Eröffnung am 5. Mai um 19 Uhr). (AZ)