Das Georgische Kammerorchester steht mit Robert Murray auf der Bühne

Im 6. Abonnementkonzert des Georgischen Kammerorchester Ingolstadt ist am 22. Februar um 20 Uhr im Festsaal des Stadttheaters der Tenor Robert Murray zu Gast, die Leitung hat der Dirigent Paul McCreesh. Um 19.30 Uhr findet eine Einführungsveranstaltung mit Dr. Marco Frei statt. Auf dem Programm stehen die Serenade e-Moll op. 20 von Edward Elgar, die Serenade für Tenor, Horn und Streichorchester von Benjamin Britten und die Sinfonie Nr. 59 („Feuersinfonie“) von Joseph Haydn

Ein Pionier des Originalklangs und ein biegsamer, agiler Tenor: Wenn der Londoner Dirigent Paul McCreesh und der britische Tenor Robert Murray zusammenkommen, sind sinnlicher Klangrausch und sinnstiftende Exegese garantiert. Mit dieser Doppelkraft befragen sie gemeinsam mit Hornist Peter Fekete die „Serenade“ für Tenor, Horn und Streichorchester von Benjamin Britten. Im Jahr 1943 komponiert, vereint das Werk echte Perlen der englischen Dichtkunst aus unterschiedlichen Jahrhunderten. Von einer konsequenten Entschlackung profitieren zudem Haydns „Feuersinfonie“ und Elgars Streicher-Serenade.

Der britische Tenor Robert Murray ist bekannt für seine intelligente Musikalität und seine prägnanten dramatischen Darstellungen in einem breiten Opern- und Konzertrepertoire. Robert Murray sang Hauptrollen am Royal Opera House, an der Hamburgischen Staatsoper, an der Englischen und Walisischen Nationaloper, an der Norwegischen Oper, an der Nationaloper Bergen, beim Beijing Music Festival, bei der Biennale in Venedig sowie bei den Festspielen in Edinburgh und Salzburg.

Paul McCreesh ist bekannt für die Energie und Leidenschaft seines Musizierens und für seine Interpretationen von Repertoire unterschiedlichster stilistischer und historischer Prägung. Seine maßgeblichen Darbietungen beruhen auf kompromisslosem Elan und Visionen. Zunächst als künstlerischer Leiter des Gabrieli Consort & Players etabliert, dirigiert er heute als Gastdirigent einige der besten Orchester der Welt, darunter das Gewandhausorchester Leipzig, das Bergen Philharmonic, das Hong Kong Philharmonic, das Sydney Symphony, das Minnesota Orchestra und das Dallas Symphony.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.georgisches-kammerorchester.de im Internet. Tickets gibt es über Ticket Regional oder die Tickethotline unter 0841 3052822 oder per Mail an gko.abo@ingolstadt.de zu kaufen. (AZ)

