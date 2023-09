Das Herbstprogramm der Ingolstädter Volkshochschule startet

Energieeffizienz, gute Manieren oder richtiges Saunieren - die Themen der Volkshochschule Ingolstadt sind wieder vielfältig. Was diese Saison geboten ist.

Das neue Herbstprogramm der Volkshochschule (Vhs) Ingolstadt liegt vor. Semesterbeginn ist am Montag, 25. September. Schnuppertage finden bereist von Samstag, 16., bis Montag, 18. September, mit 50 kostenlosen Kursen zum Ausprobieren statt. Hierzu ist keine Anmeldung nötig. Die Anmeldung zu den regulären Kursen ist persönlich, per Brief oder Fax, E-Mail (vhs@ingolstadt.de) und online über www.ingolstadt-vhs.de oder, für Stammkunden, telefonisch (0841 305-1854) möglich.

In Volkshochschulen geht einerseits darum, Neues zu erfahren und auszuprobieren, aber gleichzeitig auch um den Austausch in der Gruppe und um soziale Teilhabe. An der Volkshochschule können sich alle Bevölkerungsgruppen auf Augenhöhe treffen, ohne Mitgliedschaft und zu sozial verträglichen Preisen. Es gibt auch viele kostenfreie Angebote. Die Angebotsvielfalt ist enorm. Allein das Herbstprogramm der Vhs umfasst 600 Veranstaltungen.

Die Volkshochschule Ingolstadt veranstaltet auch Filmabende

Das Vhs-eigene Kino bietet im Herbst eine Reihe von kostenlosen Filmabenden an, einige davon im Original mit Untertiteln. Ebenfalls eine große Rolle spielt das Thema Klima, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, etwa im Bar Camp „Nachhaltigkeit – Wirksam vor Ort“ oder beim Tag der Nachhaltigkeit der Stadt Ingolstadt am Samstag, 7. Oktober, dessen zentraler Austragungsort die Volkshochschule ist.

Im Programm sind außerdem zum Beispiel Livestreams zum aktuellen Weltgeschehen: „Die Demokratie und ihre Zukünfte“ am 29. September und „Das Ende des Friedens und die neue Konfliktordnung“ am 1. Oktober. Darüber hinaus gibt es eine Kursreihe mit regionalen Energieberatern, etwa „PV to go – der einfache Weg zu meiner Solaranlage“ (14. November), und einen Kurs mit dem Thema "Sanieren und Umbauen - ein ganzheitliches Konzept mit gutem Teamwork" (7. Oktober).

Vhs Ingolstadt: Progammieren und Saunieren im Angebot

Im Hinblick auf berufliche Themen wird C# Programmierung für Anfänger angeboten (ab 4. Oktober). Auch zahlreiche Sprachkurse sind wieder dabei, ebenso Kochkurse und Angebote, in denen es um Gesundheit geht. Unter dem Motto „Eintauchen in die Welt des Theaters“ gibt es eine Kooperation zu zwei Stücken mit dem Stadttheater Ingolstadt. Sepziell für Eltern, Kinder und Jugendliche gibt es zum Beispiel einen Kurs "Prävention sexualisierter Gewalt - in Kooperation mit Wirbelwind e.V." (5. Oktober und 23. November) und eine Veranstaltung zum Thema "Was geht ab? Mit guten Manieren glänzen - gewusst wie! Zeitgemäße Umgangsformen und Restaurant-Knigge für Jugendliche/Berufsanfänger" (25. November).

Besondere Höhepunkte bilden diesen Herbst folgende Termine: "Saunieren, aber richtig!" (23. Septemer), "Fußballtrainerinnen und Fußballtrainer im Nachwuchsleistungszentrum - Auf der Suche nach den Profis von Morgen" (4. Oktober), "Spiele aus aller Welt - für spielfreudige Erwachsene" (21. Oktober) und "El día de los muertos: Tradition und Kultur des Mexikanischen Totentages – ein buntes, abwechslungsreiches Programm zum Kennenlernen und Mitmachen" (11. November). (AZ)