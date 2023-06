Das Hotel- und Kongresszentrum auf dem Gießereigelände ist eröffnet

Nach vier Jahren Bauzeit sind das Maritim-Hotel und das Kongresszentrum in Ingolstadt eröffnet worden. Das Projekt war nicht unumstritten.

Fünf Minuten dauerte das, was sich in der Realität über vier Jahre hingezogen hat: Im Zeitraffer wurden bei der Eröffnung des Kongresszentrums und des Maritim-Hotels am Montag die Jahre 2017 bis 2021 heruntergespult. Von Grabungen und Erdarbeiten bis hin zu den Tagen, als endlich in die Höhe gebaut werden konnte und schließlich bis zu jenem Zeitpunkt, als die Fassade des Hotel- und Kongresszentrums fertiggestellt war.

Eröffneten das Maritim-Hotel und das Kongresszentrum (von links): IFG-Geschäftsführer Georg Rosenfeld, Oberbürgermeister Christian Scharpf, Maritim-Aufsichtsratsvorsitzende Monika Gomolla, Florian Herrmann (Leiter der Staatskanzlei), IFG-Geschäftsführer Norbert Forster sowie Nicolai Greiner (Vorstand der VIB) Foto: Luzia Grasser

Der Bau auf dem Gießereigelände in Ingolstadt war nicht unumstritten

Was nicht zu sehen war: Der ganze Bau auf dem ehemaligen Gießereigelände war in den vergangenen Jahren nicht unumstritten. Zudem war die Bauzeit überschattet von der Pleite eines Generalunternehmers, Wasserschäden, Corona und Lieferengpässen. Doch jetzt war es so weit: Mit zahlreichen Gästen ist das Gebäude am Montag eröffnet worden. Ein Gebäude, von dem Oberbürgermeister Christian Scharpf sagt, dass es "ein Quantensprung für Ingolstadt" sei. Und von dem sich die Redner einig waren: Es wird den Wirtschaftsstandort nachhaltig stärken.

Von der Donauterrasse des Hotels aus gibt es einen schönen Blick hinüber zum Kavalier Dalwigk. Foto: Luzia Grasser

Einst wurden auf dem historischen Areal mitten in der Stadt Kanonen gegossen, bis 1995 produzierte Schubert und Salzer an dem Standort. Dann lag alles viele Jahre lang brach. Es gab Überlegungen, das FOC samt Multiplexkino dort anzusiedeln, die Pläne haben sich bald zerschlagen. Stattdessen tauchten neue auf: Ein Hotel- und Kongresszentrum soll hier entstehen. Doch es gab Kritik. Als "Koloss am Schloss" war das Vorhaben einst kritisiert worden. Und immer wieder waren dieselben Fragen aufgetaucht: Braucht Ingolstadt ein neues, großes Hotel, braucht Ingolstadt ein Kongresszentrum? Gerade nach Corona wuchsen die Bedenken: Wird das Tagungsgeschäft je wieder zurückkehren? Werden überhaupt noch große Kongresse abgehalten? Florian Herrmann, Leiter der bayerischen Staatskanzlei, ist jedenfalls überzeugt, dass der Stadtrat - damals noch unter Oberbürgermeister Christian Lösel - die richtige Entscheidung getroffen hat: "Es war höchste Zeit, diese Fehlstelle endlich zu füllen."

Im Kongresssaal haben mehr als 1200 Personen Platz. Foto: Luzia Grasser

Das Kongresszentrum in Ingolstadt ist im Herbst fast ausgebucht

Die Zahlen scheinen dem recht zu geben. Im Herbst, heißt es vonseiten von Maritim, sei das Kongresszentrum so gut wie ausgebucht. Allein der große Konferenzsaal fasst an die 1300 Personen, insgesamt gibt es elf Konferenzräume. Im Jahr 2017 noch hatten die Ingolstädter Wirte Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht. Sie hatten wettbewerbsrechtliche Bedenken aufgrund des Engagements der Stadt bei dem Vorhaben. Die Beschwerde wurde abgelehnt, die Gastronomen und Hoteliers sollen gar vom neuen Angebot profitieren, versprechen die Hauptakteure. Denn das Maritim mit seinen 223 Zimmern und Suiten könne die Teilnehmerinnen und Teilnehmer großer Kongresse allein überhaupt nicht beherbergen. Auch die Geschäftswelt soll sich über die neuen Gäste freuen können. 16-mal mehr als ein normaler Tourist gebe ein Tagungsteilnehmer in der jeweiligen Stadt aus, so Monika Gomolla, Inhaberin und Aufsichtsratsvorsitzende von Maritim.

Im Maritim-Hotel in Ingolstadt gibt es ein Restaurant, ein Bistro, ein Café sowie eine Bar. Foto: Luzia Grasser

Das Kongresszentrum und das Maritim-Hotel befinden sich neben dem MKKD

Aber das Kongresszentrum soll nicht nur Geld nach Ingolstadt bringen. Die Stadt, die viele oft noch immer mit Audi, Öl oder dem Ingolstadt Village in Verbindung bringen, soll künftig als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Hightechstandort wahrgenommen werden. Denn Hotel- und Kongresszentrum sind eingebettet zwischen dem digitalen Gründerzentrum Brigk, dem neuen Museum für Konkrete Kunst und Design (MKKD) sowie den Bauten der Technischen Hochschule (THI).

Ein Stück weit ist der Bau auch ein Neuburger Projekt. Betrieben werden sowohl das Hotel und als auch das Kongresszentrum von Maritim, doch beide haben unterschiedliche Eigentümerinnen. Während die städtische Tochter IFG für das Kongresszentrum verantwortlich ist, ist beim Hotel die Neuburger VIB Eigentümerin des Hotels. Die Verantwortlichen damals hätten die Chance gesehen, sagt Vorstand Nicolai Greiner. "Wir sind stolz, das geschaffen zu haben."