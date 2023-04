Das Ingolstädter Bürgerfest soll künftig jährlich stattfinden

Das Kulturamt Ingolstadt strukturiert seinen Veranstaltungskalender neu. Das Bürgerfest soll häufiger, andere Feste seltener veranstaltet werden. Was sich ändert.

Mit Musik und Kunst, Biergärten und einem Warenmarkt hat sich das Bürgerfest schon lange einen besonderen Platz im Herzen der Ingolstädter erobert. Auch ehemalige Einheimische, die es woanders hin verschlagen hat, kommen extra für dieses Fest in die Heimat zurück, um dort mit Familie und Freunden zu feiern. Bislang fand das Bürgerfest, die größte Veranstaltung in Ingolstadt, alle zwei Jahre statt. Dieser Turnus soll sich nun ändern, hat der Stadtrat beschlossen. Künftig soll es jedes Jahr ein Bürgerfest in Ingolstadt geben.

Bereits im Juli 2022 hatten FDP und JU einen entsprechenden Antrag gestellt. Denn, die Bürgerinnen und Bürger seien begeistert von dem Fest. Und nicht nur das: "Das Bürgerfest wirkt identitätsstiftend, trägt zur dauerhaften Belebung der Innenstadt bei und ist auch für Touristen eine echte Attraktion", heißt es in dem Antrag. Im März beschäftigte sich nun der Ingolstädter Stadtrat damit – mit positivem Ergebnis.

Ingolstadt: Herzogsfest und ZAM-Fest wird es so nicht mehr geben

Damit sich das Bürgerfest bei einem jährlichen Turnus nicht "abnutzt", soll es Variationen im Programm und bei den Standorten geben. Die bespielten Plätze in der Stadt würden sich aufgrund von Baustellen ohnehin ändern, heißt es seitens des Kulturamts. "Wir wollen das Bürgerfest immer wieder kulturell und inhaltlich verändern", erklärt Kulturamtsleiter Tobias Klein.

Findet das Bürgerfest jedes Jahr statt, hat das Einfluss auf andere Feste und Veranstaltungen in Ingolstadt. Deshalb schlug das Kulturamt dem Ingolstädter Stadtrat Änderungen bei der Abfolge und teils auch bei den Inhalten der Festivitäten vor. "Wenn man sich für ein jährliches Bürgerfest entscheidet, bedeutet das, dass man auch die Konsequenzen mitdenken muss", sagt Kulturamtsleiter Klein. Deshalb habe das Kulturamt in Vorbereitung auf die Sitzung den Ingolstäder Veranstaltungsreigen als Ganzes betrachtet.

Bislang war das Ziel in Ingolstadt, am zweiten Juli-Wochenende ein großes Fest zu veranstalten – entweder Bürgerfest, Herzogsfest oder ZAM-Fest, wobei das Bürgerfest alle zwei Jahre und das Herzogs- und das ZAM-Fest jeweils alle vier Jahre stattfanden. In Zukunft fallen das Herzogs- und das ZAM-Fest an diesem Termin weg. Das Herzogsfest soll ab 2024 in das Fest zum reinen Bier integriert werden. Hierfür soll ein neues Konzept erarbeitet werden, das Elemente aus verschiedenen zeitlichen Epochen miteinander kombiniert. Mit dem Herzogsfest in seiner traditionellen Form wäre es in absehbarer Zeit aber ohnehin schwierig geworden, da die Werkstätten am Neuen Schloss demnächst saniert werden müssen und der Schlosshof in dieser Phase nicht für größere Veranstaltungen zur Verfügung steht. Dass das Herzogsfest wegfallen muss, habe also mehrerlei Gründe, betont Klein und fügt hinzu: "Es ist keine Entscheidung gegen das Herzogsfest, sondern vornehmlich für ein jährliches Bürgerfest" – nicht zuletzt auf Wunsch der Politik und der Mehrheit der Bevölkerung. Auch das ZAM-Fest soll nicht ganz verschwinden. Elemente daraus sollen in das Bürgerfest einfließen.

Ein weiterer Grund, weshalb das Kulturamt Veränderungen am Ingolstädter Veranstaltungskalender vornimmt, ist, dass sich in den Sommermonaten immer mehr Termine drängten und diese – Rückmeldungen zufolge – mittlerweile zu viele seien. Außerdem würden viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Bürgerfests auch bei anderen Veranstaltungen wie dem Afrikafest mitwirken. Blieben die übrigen Feste also gleich, würde sich der Aufwand für die Teilnehmenden bei einem jährlichen Bürgerfest nochmals erhöhen. Nicht zu unterschätzen seien laut Kulturamt zudem die sich ständig verändernden Rahmenbedingungen hinsichtlich Sicherheit und Technik, die die Kosten in die Höhe trieben. Hinzu kommt, dass aufgrund von Personalmangel die benötigten Service- und Fachkräfte nicht mehr ausreichend zur Verfügung stünden.

Afrikafest und KultURIG wird es in Ingolstadt nur noch alle zwei Jahre geben

Deshalb soll der Veranstaltungskalender in Ingolstadt künftig wie folgt aussehen:

Fest zum reinen Bier, erweitert um die historische Komponente der Herzogszeit: jährlich

Pfingstvolksfest: jährlich

Afrikafest: ab 2023 alle zwei Jahre

Bürgerfest: jährlich

Fest der Kulturen: jährlich

KultURIG: ab 2024 alle zwei Jahre (eine Rückverlegung vom Bauerngerätemuseum ins Exerzierhaus wird überlegt), unabhängig von diesem Rhythmus gibt es weiterhin kleinere Brauchtumsveranstaltungen

Herbstvolksfest: ab 2023 im Zweijahresturnus erweitert um einen Kocherlball (als Volkstanzabschluss, wenn kein KultURIG-Festival staffindet)

Christkindlmarkt: jährlich

Mit dieser Neuordnung entstehen auf der einen Seite zwar Mehrkosten durch das jährliche Bürgerfest, da es das finanziell aufwendigste Fest in Ingolstadt ist, allerdings wird durch den jeweiligen Zweijahresturnus von Afrika- und KultURIG-Fest auch Geld eingespart, so das Kulturamt. Die neue Struktur sei klarer und würde sowohl den Veranstaltungskalender der Stadt als auch die Planung und Organisation im Kulturamt entzerren. So könnten die steigenden Anforderungen im Veranstaltungsbereich auch künftig noch bewältigt werden. Für Kulturamtsleiter Klein bedeutet die Neuordnung der Veranstaltungen inklusive jährlichem Bürgerfest folglich eine Lösung für gleich mehrere Probleme.

Heuer findet das Bürgerfest in Ingolstadt übrigens vom 7. bis 9. Juli statt.