Das ist beim Fem*Festival 2024 in Ingolstadt geboten

In Ingolstadt findet zum zweiten Mal das Fem*Festival statt. Das Programm dauert von 1. bis 10. März und reicht von Vorträgen über Ausstellungen bis hin zu einem DJ Workshop.

Nach erfolgreicher Premiere im vorigen Jahr geht das Fem*Festival Ingolstadt in seine zweite Runde. Das Kooperationsprojekt von Gleichstellungsstelle und Kulturamt dauert vom 1. bis 10. März. Rund um den Internationalen Frauentag und den Equal Pay Day präsentiert das Festival herausragende Protagonistinnen der Kunst- und Kulturszene aus den Bereichen Theater, bildende Kunst, Performance, Musik, Literatur und Tanz. Des Weiteren stehen Gespräche, ein Vortrag, eine Podiumsdiskussion und interaktive Workshops auf dem Programm.

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 1. März, um 20 Uhr in der Kulturhalle P3 mit der Vernissage zur Ausstellung „Headlined" von Anke Stiller. Kern der Präsentation ihrer Arbeiten zum Fem*Festival bildet die neue Sonderedition "Frauen" ihrer "Moving Words – Headlines". Sie sind kurz, prägnant und pointiert, brachial und polemisch, sie amüsieren, dramatisieren und sie polarisieren: die Schlagzeilen der Bild-Zeitung.

Beim Fem*Festival in Ingolstadt gibt es auch einen DJ Workshop

Das diesjährige Fem*Festival würdigt auch Marieluise Fleißer. Anlässlich des Fleißer-Gedenkjahres zum 50. Todestag stehen im Zentrum Stadtgeschichte Frauenthemen im Vordergrund. Was besaß eine Frau im 18. Jahrhundert? Mit welchen Rezepten verwöhnten Frauen ihre Familien zu dieser Zeit? Welch kleine Freuden gab man jungen Mädchen mit auf den Weg? Welches Berufsspektrum bot sich Frauen? Antworten finden Sie in den Quellen, die am Samstag, 2. März, von 12 bis 17 Uhr im Zentrum Stadtgeschichte vorgestellt werden, der Eintritt ist an diesem Tag frei.

Von Ami Warning und Jasna findet ein Konzert in der Städtischen Galerie in der Harderbastei statt. Foto: Stef Zinsbacher

Es gibt auch eine Veranstaltung im Rahmen des "Tags der Archive". Dieser findet heuer am 2. März in ganz Deutschland statt. Bereits zum 12. Mal präsentieren Archive sich der Öffentlichkeit, um den Wert des archivalischen Erbes für das Verständnis von Vergangenheit und Gegenwart ins Bewusstsein zu rufen. Von 12 bis 17 Uhr können Interessierte ins Stadtmuseum kommen (Zentrum Stadtgeschichte, Auf der Schanz 45, 1. Obergeschoss, Lesesaal).

Weitere Veranstaltungen sind zum Beispiel die Aktion "Rote Taschen und Schirme" mit Speakers Corner zum Equal Pay Day am 2. März um 12 Uhr auf dem Rathausplatz, der DJ Workshop mit der DJ Double u cc am selben Tag von 15 bis 18 Uhr im Jugendtrendsportzentrum neun und der Vortrag "Gibt es zu viel Gendergerechtigkeit?" am Internationalen Frauentag, 8. März, um 19.30 Uhr in der Kulturhalle P3.

Das Fem*Festival ging aus den Ingolstädter Künstlerinnentagen hervor

Das Fem*Festival ist aus den Ingolstädter Künstlerinnentagen "Der Oktober ist eine Frau" hervorgegangen. 25 Jahre lang warfen diese ein Schlaglicht auf Stellung und Werk von Frauen in Kunst und Kultur. Räume für weibliches Kunstschaffen bereitzuhalten und dabei strukturelle Diskriminierung offenzulegen, sind weiterhin Ziele des Festivals, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ingolstadt.

Auch eine Drag-Lesung für Familien wird es geben. Foto: Michelle Walter

Das Festival diskutiert aktuelle Themen im Bereich Feminismus, Gender und Diversity. Der Oberbegriff Feminismus bringt kontinuierlich neue Strömungen mit differenzierten gesellschaftlichen, sozialen, politischen, wissenschaftlichen und kulturellen Schwerpunkten hervor. Im Zeichen dieses fluiden Prozesses soll das Fem*Festival stehen, teilt die Stadt weiter mit.

Tickets gibt es in der Tourist Information am Rathausplatz (Moritzstraße 19), im Westpark Ingolstadt, im IN-direkt Shop (Moritzstraße 6), im IN-direkt Verlag (Am Lohgraben 27) sowie über Ticket Regional (www.ticket-regional.de). Weitere Informationen gibt es unter www.kulturamt-ingolstadt.de. (AZ)