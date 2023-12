Das ist Ingolstadts künftiger Kulturreferent

Der Ingolstädter Stadtrat hat in geheimer Wahl einen neuen Kulturreferenten gewählt. Nun steht fest, wer das ist.

Marc Grandmontagne heißt Ingolstadts künftiger Kulturreferent. Er wurde am Dienstag von Ingolstadts Stadtrat gewählt. Grandmontagne tritt die Nachfolge von Gabriel Engert an.

Grandmontagne wurde 1976 in Dillingen an der Saar geboren und lebt erzeit in Wien. Dort ist er seit 2022 Leiter der Kulturexperten, zuvor war er Geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins. Seine neue Aufgabe wird er in circa einem halben Jahr beginnen. Grandmontagne hat Rechtswissenschaften und Politikwissenschaften studiert. (dopf)