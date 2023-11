Das "Park and Ride"- Angebot in Ingolstadt wurde ausgezeichnet

Die Parkanlagen in Ingolstadt schneiden bei einer Auswertung des Auto Clubs Europa gut ab. Womit die Anlagen punkten und was noch an Verbesserungen geplant ist.

In der Auswertung der diesjährigen Clubinitiative des Auto Club Europa (ACE) steht Ingolstadt bayernweit ganz oben. Gleich fünf Urkunden konnten übergeben werden – dreimal "exzellent" und zweimal "bestanden". Auch der ACE-Kreis Ingolstadt hatte sich an der diesjährigen Clubinitiative beteiligt. Unter dem Motto „Kann Deutschland P+R?“ - P+R steht für "Park and Ride", also Parken und mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiterfahren - wurden bundesweit knapp 650 Park-and-Ride-Anlagen unter die Lupe genommen. Im Fokus standen dabei unter anderem die Ausstattung, die Sicherheit und die Barrierefreiheit. Fünf Anlagen in der Stadt wurden dem ACE-Test unterzogen.

Zwei vorbildliche Anlagen in Sachen P+R hatte der Kreisvorsitzende des ACE Ingolstadt, Thomas Pfeil, in Augenschein nehmen können – nämlich die beiden Anlagen Hauptbahnhof West (P8) und Hauptbahnhof Ost (P9). "Beide Parkhäuser sind gut ausgeleuchtet und verfügen über Behindertenparkplätze und E-Ladesäulen", berichtete Pfeil direkt nach den Checks. Zudem gebe es barrierefreie Kassenautomaten und der Weg zum ÖPNV sei auch im Rollstuhl gut zu bewältigen. In P8 fiel besonders die gute Markierung für Fußgänger auf, der Weg zum ÖPNV ist optisch von den Fahrgassen getrennt. In P9 konnte Thomas Pfeil Zusatzpunkte für den Aufzug vergeben, der mit Infos in Blindenschrift ausgestattet ist. Mit 14,5 (P8) und 13,25 (P9) Punkten erhalten beide Parkhäuser die Auszeichnung "Exzellent".

Die Ingolstädter Parkanlagen punkten unter anderem durch Sicherheit

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Helmut Steinmeier konnte für das P+R-Parkhaus am Nordbahnhof (P10) 13,5 Punkte vergeben – ebenfalls "exzellent". "Das eh schon sehr gute Parkangebot könnte man hier noch durch Ladesäulen ergänzen – möglichst barrierefrei natürlich", sagte Steinmeier. Überzeugen konnte die Anlage vor allem bei der Sicherheit, hier gab es für die Beleuchtung, die Markierung und die Beschilderung sowie die Videoüberwachung volle Punktzahl.

Ursula Hilderand konnte fünf Urkunden an den Vorstand der IFG, Norbert Forster, übergeben. Foto: Einödshofer, IFG

Zwei weitere Anlagen – Reduit Tilly (P4) und Festplatz (P6) – haben den ACE-Test mit 9,75 beziehungsweise 13 Punkten bestanden. Dieses Ergebnis für die Anlage Reduit Tilly macht aber in Ingolstadt keine Sorgen, denn: Im Jahr 2025 steht hier die große Sanierung an – Jürgen Bernhardt, Abteilungsleiter bei der IFG und zuständig für die Parkeinrichtungen, geht davon aus, dass nach der Sanierung ein "Exzellent" zu vergeben sein wird. Ursula Hildebrand vom ACE versprach, dass der Kreisvorstand Ingolstadt nach der Sanierung den Check erneut durchführen wird. Erst kürzlich hatte es in Ingolstadt eine "Nachlese" zur Clubinitiative 2021 "Barrierefrei besser ankommen!" gegeben. Die Tiefgarage Congress, die 2021 noch keine Urkunde erhalten hatte, wurde nun auch ausgezeichnet.

In einer Ingolstädter Tiefgarage wurden Parkbuchten verbreitert

In der Tiefgarage Theater West (P1) wurden kürzlich die Parkplätze verbreitert – statt drei Parkbuchten gibt es zwischen den Säulen noch jeweils zwei – "sehr bequem und komfortabel, vor allem, wenn man mit einem etwas größeren Auto unterwegs ist", fand Hildebrand.

Norbert Forster betonte, dass man das Auto nicht aus der Innenstadt verdrängen wolle – man setze auf kurze Wege von den Parkeinrichtungen zur Innenstadt. Dazu seien auch P+R-Anlagen etwas außerhalb sehr wichtig, um den Umstieg auf den ÖPNV zu erleichtern. Und hier investiert die IFG: In unmittelbarer Nähe der Saturn Arena entsteht ein neues Parkhaus – mit barrierefreien Parkplätzen und E-Ladesäulen. Auch an die Fahrradfahrer wird gedacht. Sie bekommen ein eigenes Gebäude mit Stellplätzen für alle Arten von Fahrrädern sowie Lademöglichkeiten für E-Bikes. Und das alles in ökologischer Bauweise. (AZ)