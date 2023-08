Das Parken in Ingolstadt wird teurer

In Ingolstadt werden für Kurz- und Dauerparker die Gebühren bei einigen Parkmöglichkeiten angepasst. Außerdem werden die Stellplätze teilweise breiter.

Der Verwaltungsrat der IFG Ingolstadt hat in seiner jüngsten Sitzung zahlreiche Änderungen beschlossen, die auch die Bürgerinnen und Bürger der Region betreffen. So werden in der Tiefgarage Theater West in Ingolstadt die Stellplätze auf mindestens 2,50 Meter verbreitert. Außerdem werden zum 1. September in den innerstädtischen Tiefgaragen die Preise für Kurz- und Dauerparker erhöht.

Mit der Verbreiterung der Stellplätze in der Tiefgarage Theater West auf einheitlich mindestens 2,50 Meter wird die 1976 errichteten Tiefgarage weiter modernisiert. Nicht nur das Ein- und Ausparken, sondern auch das Ein- und Aussteigen werden deutlich komfortabler, heißt es in einer Pressemiteilung der IFG. Die Umbaumaßnahmen, werden im laufenden Betrieb durchgeführt, um die Beeinträchtigung so gering wie möglich zu halten.

Bei einigen Parkmöglichkeiten in Ingolstadt wird die Taktung geändert

In den Tiefgaragen Theater West, Theater Ost, Münster, Schloss sowie Congress wird zum 1. September eine 30-Minuten Taktung eingeführt. Mit der Einführung der 30-Minuten Taktung, soll das Parkangebot in der Ingolstädter Innenstadt attraktiver und kundenfreundlicher werden, teilt die IFG mit. Des Weiteren werden in den Parkeinrichtungen Theater West, Theater Ost, Münster, Schloss, Reduit Tilly, Congress, Zeughaus, Hallenbad und Festplatz werden die Dauer- und Kurzparkgebühren erhöht. Das bedeutet, dass der Preis für 31 bis 60 Minuten dann nicht mehr 2 Euro, sondern 2,20 Euro beträgt. 1 bis 1,5 Stunden kosten zum Beispiel 3,30 Euro und 1,5 bis 2 Stunden 4,50 Euro. Bisher zahlte man für jede angefangene zweite Stunde zwei Euro. Der Tagespreis lag bislang bei 11 Euro, ab September beträgt er 13 Euro.

Dazu erklärt die IFG: "Der Geschäftsbereich Parken ist nach wie vor aufgrund der umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren stark defizitär. Um die Instandhaltungskosten sowie die steigenden Energiekosten zumindest teilweise zu kompensieren ist, nach der letzten Erhöhung im September 2018, eine Gebührenanpassung notwendig." Wie hoch das Defizit ist, wollte die IFG nicht mitteilen.

Parken am Rand der Ingolstädter Altstadt soll günstig bleiben

In den Parkeinrichtungen Festplatz (Tagespreis ab September 3 Euro, bisher 2,50 Euro), Nordbahnhof und Hauptbahnhof (Tagespreis je 2,50 Euro) sowie in der Reduit Tilly (Tagespreis 4,50 Euro) ist das Parken weiterhin zu vergleichsweise günstigen Preisen am Rande der Altstadt möglich. Diese Parkeinrichtungen bieten Park & Ride. Mit dem Parkticket können bis zu fünf Personen kostenlos die Busse in die Innenstadt und zurück nutzen.

Angebote wie das City-Ticket und die kostenfreien 30 Minuten bleiben laut IFG von der Gebührenanpassung unberührt. Die ersten 30 Minuten bleiben weiterhin in allen Parkeinrichtungen kostenfrei, wenn man in dieser Zeit die Parkeinrichtung auch wieder verlässt. Das City-Ticket erhält man in den teilnehmenden Geschäften der Innenstadt zur Reduzierung der Parkgebühren in den innerstädtischen Parkeinrichtungen.