Ingolstadt

vor 51 Min.

Das Prinzenviertel in Ingolstadt – wo die Eisenbahner zu Hause waren

So sah das Prinzenviertel in Ingolstadt einst aus.

Plus Das Viertel am Hauptbahnhof in Ingolstadt ist das Prinzenviertel. Wie es sich entwickelt hat und wie wenig royal das Leben dort einst war, erzählt ein Buch.

Von Dorothee Pfaffel Artikel anhören Shape

Das Prinzenviertel ist einer der historisch interessantesten Teile Ingolstadts. Schon der Name scheint widersprüchlich – denn das Prinzenviertel, das seinen Namen den vielen nach Prinzen benannten Straßen verdankt, war ursprünglich ein Arbeiterviertel. Es liegt am Hauptbahnhof und wurde für die zahlreichen Eisenbahner in Ingolstadt geschaffen – sowohl für die, die den Zugverkehr zum Laufen brachten, als auch für jene, die im großen Reichsbahnausbesserungswerk das Material pflegten. Im Ausbesserungswerk reparierten ab 1918 ungefähr 1500 Arbeitskräfte die Lokomotiven Bayerns, in den Ingolstädter Bahndienststellen arbeiteten bis zu 3000 Menschen. Sie alle mussten irgendwo wohnen. Es entwickelte sich eine Trabantenstadt, deren architektonischer Mittelpunkt das mehrstöckige Empfangsgebäude des "Centralbahnhofs" war. So liest man im Buch "Das Ingolstädter Prinzenviertel – Geschichte und Sanierung" von Gerd Treffer, das vor Kurzem erschienen ist.

