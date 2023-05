Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Nun gibt es ein Buch darüber, das zeigt, wie Audi mit diesem besonderen Rennen verbunden ist.

Herr von Wegner, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans feiert dieses Jahr seinen 100. Geburtstag. Was macht seine Faszination aus?



Alexander von Wegner: Das Rennen in Le Mans hat einen einzigartigen Status in der Welt des Motorsports und auch innerhalb der 24-Stunden-Rennen. Die Strecke in Le Mans ist keine permanente Rennstrecke, das heißt, es handelt sich um öffentliche Straßen, die für die Rennveranstaltung gesperrt werden. Etwas Besonderes sind auch die "Art Cars" von BMW, sie fuhren als Kunstwerke durch Le Mans und waren anschließend im Louvre oder im Moma zu sehen. Außerdem kommt Gott und die Welt zu diesem Rennen – als Zuschauer, aber auch als Fahrer. Die Schauspieler Patrick Dempsey und Paul Newman nahmen schon teil.

Und welche besondere Verbindung hat Audi zu Le Mans?



Alexander von Wegner: Bis in die 1970er-Jahre galt die Marke Audi als eher bieder, wie Ford oder Opel. Sie gehörte nicht dem Premiumsegment an. In den 80er-Jahren gelang es Audi dann immer mehr, zu BMW und Mercedes aufzuschließen. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Franz-Josef Paefgen wollte schließlich auch im Motorsport unbedingt mit diesen beiden Marken mithalten und nicht länger nur Supertourenwagen-Rennen fahren. Folglich war Le Mans die nächste Hürde, die zu erklimmen war. 1999 nahm Audi zum ersten Mal teil und fuhr sofort auf Rang drei, obwohl die Konkurrenz knallhart war. 2000 folgte der erste Sieg. Innerhalb von 17 Jahren gewann Audi 13-mal. Niemand war in so kurzer Zeit so erfolgreich. Audi belegt damit hinter Porsche – Porsche fuhr zwischen 1970 und 2017 19 Siege ein – Platz zwei in der ewigen Bestenliste von Le Mans.

Audi gewann in Le Mans mit seinem Hybrid-Antrieb gleich mehrmals. Foto: Eddy Lemaistre, dpa

Wie ist Ihre spezielle Verbindung zu Le Mans? Die von Ihnen und Ihrem Co-Autor Lars Krone? Soweit ich weiß, waren Sie sehr nah dran am Geschehen ...



Alexander von Wegner: Wir haben eine berufliche und eine emotionale Verbindung. Mit der Firma Speedpool betreuen wir seit 1998 die Kommunikation von Audi Motorsport. Ich war 14-mal beim Rennen in Le Mans dabei und mein Kollege fünf Mal. Wir sind beide begeisterte Langstrecken-Fans. Bei Le Mans kommt man sehr nah ran an die Fahrer und arbeitet mitten im Team. Wir standen mit Kopfhörern in den Boxen und hörten die Gespräche über Funk zwischen Fahrer und Team. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir das Jahr 2011. Rennfahrer Mike Rockenfeller wurde mit einer Geschwindigkeit von 280 Stundenkilometern unverschuldet in einen Unfall verwickelt. Wir sahen bei Nacht nur noch die Fetzen fliegen. "Rocky, do you copy?", fragte das Team damals über Funk, was so viel heißt wie "Rocky, kannst du uns hören?". Aber es kam keine Antwort. In so einer Situation werden Sekunden zu Minuten und Minuten zu Stunden. Man denkt: Lebt der noch? Wir wussten nicht, dass das Funkgerät bei dem Unfall kaputtgegangen war. Der Fahrer hat es noch geschafft, aus dem Rennauto auszusteigen, war dann aber ohnmächtig geworden.

Was macht Ihrer Ansicht nach das Buch "Audi in Le Mans" besonders?



Alexander von Wegner: Audi ist 2016 aus Le Mans ausgestiegen. Das heißt, es sind seitdem erst ein paar Jahre vergangen. Unsere Erinnerungen sind dementsprechend noch sehr präsent und es gab sehr viel Material und ein tolles Archiv, auf das wir zurückgreifen konnten. Wir haben uns aber auch selbst Quellen geschaffen, indem wir ausführliche Interviews mit Beteiligten geführt haben – angefangen bei den Mechanikern über die Ingenieure bis hin zu den Managern und sogar dem ehemaligen Audi- und Bentley-Vorstand Paefgen. Er hat Audis Le-Mans-Geschichte maßgeblich beeinflusst, war die treibende Kraft dahinter.

Lars Krone (links) und Alexander von Wegner haben das Buch "Audi in Le Mans" geschrieben. Foto: Christine Preuschl

In Audis Le-Mans-Geschichte gibt es ein sehr trauriges Kapitel. 2001 verunglückte ein Fahrer.



Alexander von Wegner: Ja. Im April 2001 wurde auf dem Lausitzring ein Test für Le Mans gefahren. Es wurde ein neuer Motor im R8 getestet. Als Michele Alboreto fuhr, hat sich wohl ein kleiner Fremdkörper in den linken Hinterreifen gebohrt, was zu einem schleichenden Druckverlust führte. Dies ließ das Auto, das aerodynamisch sehr empfindlich war, abheben. Der offene Sportwagen landete kopfüber. Michele Alboreto starb. Alle standen unter Schock und fragten sich, ob man überhaupt noch nach Le Mans gehen sollte. Keiner konnte etwas dafür, dass der Reifen geplatzt war. Doch was, wenn das wieder passierte? Also entwickelte man ein Reifendruck-Kontroll-System. Dieses System hat Audi auch später noch oft geholfen, Reifenschäden frühzeitig zu entdecken.

Programm am Museumstag steht bei Audi im Zeichen von Le Mans. 1 / 6 Zurück Vorwärts Der Museumstag ist am Sonntag, 21. Mai.

Unter dem Motto „Audi in Le Mans“ präsentiert das Audi Museum Mobile von 10 Uhr bis 16 Uhr eine ganze Reihe von Le Mans Rennwagen – darunter etliche Siegerautos, wie zum Beispiel den Audi R10 TDI.

Mit ihm als erstem dieselangetriebenen Sportprototyp hat Audi 2006 den Sieg bei dem Langstreckenklassiker eingefahren.

Passend zum Motto finden um 11 Uhr und um 14 Uhr Talkrunden mit Gästen aus dem Motorsport statt, darunter Rennfahrer Rinaldo „Dindo“ Capello. Im Anschluss gibt Capello Autogramme.

Des Weiteren können die Besuchenden in einer speziellen Führung um 10.30 Uhr und 13 Uhr die Motorsportgeschichte der Audi AG erleben. Diese Historie wird im Museum auf einem Paternoster gezeigt.

Die kleinen Gäste erwartet neben einer Bastelecke ein spezieller Fahrparcours inklusive Boxenstopp, bei dem sie ihre Fähigkeiten beim Reifenwechseln unter Beweis stellen können. (AZ)

In 17 Jahren haben sich aber sicher auch lustige Anekdoten zugetragen?



Alexander von Wegner: Natürlich. Zum Beispiel im Dezember 2005. Audi wollte in Paris in der Nähe des Eiffelturms den R10 TDI präsentieren. Dafür mussten die französischen Behörden aber erst ihr Go geben – und sie ließen Audi lange zappeln. Erst kurz vor dem Termin erklärten sie schließlich ihr Einverständnis, sagten aber, die Straßen müsse Audi selbst sperren. Also wurde eine Flotte Audi A8 hinbestellt, die diese hoheitliche Aufgabe übernahm – und die Präsentation war gerettet.

Zur Geschichte von Audi in Neuburg gibt es im Buch auch einen Abschnitt.



Alexander von Wegner: Dr. Wolfgang Ullrich, der ehemalige Sport-Chef, startete ein Kundensport-Programm. Das heißt, Kundenteams konnten Rennwagen kaufen und damit bei Le Mans antreten. 1999 besuchte Ullrich das künftige Kundenteam Champion Racing in Florida. Dessen Rennsport-Abteilung beeindruckte ihn derart, dass er beschloss, dass Audi Sport eine moderne Infrastruktur benötigte. Dies war die geistige Initialzündung für den Standort Audi Neuburg. Zuvor war Audi Sport in einem ehemaligen Supermarkt in Ingolstadt untergebracht.

Das Buch "Audi in Le Mans" wird in Ingolstadt vorgestellt. Foto: Audi AG

Welche Rolle spielt E-Mobilität in Le Mans?



Alexander von Wegner: Langstreckenrennen lassen sich nicht rein elektrisch bewältigen. Aber Audi führte 2012 den Hybrid-Antrieb in Le Mans ein und trat damit gegen Hybrid-Pionier Toyota an. Und das mit Erfolg. Denn der Audi R18 e-tron quattro holte gleich im ersten Jahr den Sieg und damit war Audi der erste Hersteller, der mit einem Hybrid-Antrieb gewann.

Warum stieg Audi 2016 trotz der Erfolge aus Le Mans aus?



Alexander von Wegner: Alle Hinweise, die uns vorliegen, deuten auf die Dieselkrise hin. Denn Audi hat in Le Mans seit 2006 den Diesel beworben und acht Mal damit gewonnen. Außerdem mussten Rückstellungen gebildet werden und Le Mans war ein teures Projekt.

Zur Person: Alexander von Wegner (im Bild rechts) hat gemeinsam mit Lars Krone das Buch "Audi in Le Mans" verfasst. Das Buch ist in der Edition Audi Tradition im Delius Klasing Verlag erschienen. Es hat 320 Seiten und ist im Buchhandel erhältlich.