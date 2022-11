Das Reuchlin ist Bayerns erstes Kulturgymnasium

Das Reuchlin-Gymnasium in Ingolstadt wird offiziell vom Kultusministerium zur Kulturschule ernannt. Was das bedeutet.

Die gute Nachricht kam per Telefon. Und zwar vor gut drei Jahren. Damals rief das bayerische Kultusministerium beim Reuchlin-Gymnasium in Ingolstadt an und teilte mit, die Bildungseinrichtung sei ausgewählt worden, Kulturschule zu werden. So erzählt es Schulleiterin Bärbel Kößler-Finkenzeller. Wie es dazu kam? Das kulturelle Engagement der Schule, die gelebte Begeisterung für Theater, Musik und Kunst, hatte sich bis nach München herumgesprochen. Nun sind Projektphase und Zertifizierung abgeschlossen.

Zu diesem Zeitpunkt vor mehr als drei Jahren bekleidete noch Edith Philipp-Rasch die Position der Schulleiterin. Als Kößler-Finkenzeller 2021 deren Nachfolge antrat, übernahm sie das Projekt. Jetzt kann sie sich freuen: "Es ist eine wunderbare Auszeichnung!" Der Titel der Kulturschule bedeute eine weitere Stärkung des kulturellen Profils der Schule und eine Wertschätzung für die Arbeit, die bereits über Jahre hinweg geleistet werde, sagt Kößler-Finkenzeller. Außerdem würde so das Besondere des Reuchlin-Gymnasiums noch besser in die Öffentlichkeit getragen. Künftige Schüler und Schülerinnen sowie Eltern – nicht nur aus Ingolstadt, sondern auch aus der ganzen Region – könnten sich mit diesem Wissen dann ganz bewusst für das Reuchlin-Gymnasium entscheiden, hofft die Schulleiterin.

Kulturschule: Insgesamt wurden neun Schulen ausgezeichnet

Das Projekt des Kultusministeriums lief über drei Jahre. Ende Oktober erhielten schließlich Delegationen von neun bayerischen Schulen im Rahmen eines feierlichen Festakts in der Isarphilharmonie in München aus den Händen von Kultusminister Michael Piazolo eine Zertifizierungsurkunde und eine Plakette. Neben dem Reuchlin-Gymnasium bekamen den Titel noch acht weitere bayerische Schulen – Mittel-, Förder- und Realschulen – verliehen. In Oberbayern nur noch eine Schule, und zwar in Dachau. Das Reuchlin ist das erste und einzige Gymnasium. Bei dem Projekt handelte es sich um ein Pilotprojekt.

Was eine Kulturschule ausmacht? "Die Kulturschule ist eine Schule, die sich in ganz besonderer Weise der kulturellen Bildung verschrieben hat", heißt es vonseiten des Kultusministeriums. Dazu gehört, "gezielt Kooperationen mit externen Kulturschaffenden einzugehen und möglichst viele Mitglieder der Schulfamilie in den Gestaltungsprozess zu integrieren. Dabei wird die Kulturschule selbst zum Kulturort, in dem Kunst und Kultur sowohl in der Schule selbst als auch am Ort sichtbar und erlebbar werden." Dass das Reuchlin-Gymnasium diese Anforderungen erfüllt, belegt das Zertifikat. Wichtig ist Kößler-Finkenzeller: "Das ist nichts Elitäres. Es geht darum, die individuelle und kreative Entfaltung des Kindes zu fördern."

Ingolstadt: Das Reuchlin-Gymnasium erhält Fördergelder für kulturelle Zwecke

Das Reuchlin-Gymnasium veranstaltet zum Beispiel Workshops mit regionalen Künstlern, lädt häufiger Dichter und Autoren zu Lesungen ein als andere Schulen. Man versuche dem kulturellen Anspruch in allen Fächern gerecht zu werden, erklärt Kößler-Finkenzeller. Es gibt aber auch spezielle Chor- und Theaterklassen, obwohl das Reuchlin kein musisches, sondern ein humanistisches Gymnasium ist. Und es gibt besondere Seminare. Vergangenes Jahr haben Schülerinnen und Schüler beispielsweise gemeinsam mit einer Künstlerin ein Mosaik im Schulhof gestaltet. Und auch eine intensive Erinnerungskultur werde gelebt, so die Schulleiterin. "Kultur hat eine ganz lange Tradition an der Schule!" Und diese Tradition wird sie in Zukunft fortführen, mit etwas Unterstützung. Als Kulturschule erhält das Reuchlin-Gymnasium jährlich mehrere Tausend Euro – aktuell 6000 – für Veranstaltungen, Workshops, Lesungen und Fortbildungsmaßnahmen.