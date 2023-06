Das Schanzer Racing Team der THI hat ein neues Fahrzeug

Das studentische Racing Team der Technischen Hochschule Ingolstadt nimmt mit einem selbst gebauten Auto an Wettbewerben für rein elektrische Rennwagen teil.

Kürzlich wurde das neue Fahrzeug „SRe23“ des Schanzer Racing Teams der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) im Digitalen Gründerzentrum brigk enthüllt. Der Schanzer Racing Electric e. V. ist ein studentischer gemeinnütziger Verein, der jedes Jahr einen rein elektrisch betriebenen Rennwagen konstruiert und damit zu nationalen und internationalen Wettbewerben der Formula Student Electric antritt, zum Beispiel in Deutschland (Hockenheim), Österreich (Spielberg) und in Kroatien (Novi Marof). Die Enthüllung des Fahrzeugs bildete den Auftakt für die weiteren Saisonziele, heißt es in einer Pressemitteilung der THI. Der "SRe23" ist das inzwischen zehnte elektrische Fahrzeug in der Geschichte des studentischen Rennstalls. (AZ)