Das sind die Gewinner der Ingolstädter Kunst- und Klassikpreise

Die Stadt Ingolstadt hat ihre Kunstpreise des Jahres 2022 verliehen. Eine Auszeichnung geht an eine weltweit gefragte Geigerin, eine weitere an eine Schülerin.

"Kunst und Kultur sind der Nährboden für das geistige und soziale Überleben". Unter diesem Motto wurde in Ingolstadt der diesjährige Kunstpreis von Oberbürgermeister Christian Scharpf an die weltweit gefragte Geigerin Lisa Batiashvili überreicht.

Lisa Batiashvili, deutsche Violinistin aus Georgien und Weltstar der Klassikbranche, kam als junges musikalisches Talent im Alter von zwölf Jahren nach Deutschland und lebte später viele Jahre in Ingolstadt. Nach ihrer Hochzeit in Neuburg wurde München zur zweiten Heimat für die Weltmusikerin. Oberbürgermeister Scharpf würdigte die herausragende Geigerin, die in der Vergangenheit immer auch mit dem Georgischen Kammerorchester auftreten konnte, für ihr soziales Engagement und ihren bemerkenswerten Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit. Bereits in den letzten Wochen konnte die von ihr gegründete Lisa-Batiashvili-Foundation über 100.000 Euro an Musiker der Ukraine übergeben.

Kunstförderpreis der Stadt Ingolstadt geht an Geigerin Lisa Batiashvili

Mittlerweile gehört Lisa Batiashvili zu den renommiertesten Musikerinnen unserer Zeit und musiziert als Solistin mit allen großen Orchestern der Welt. Von 2019 bis 2022 war sie künstlerische Leiterin der Audi Sommerkonzerte in Ingolstadt und bekam durch ihre futuristisch angelegten Programme enormen Zuspruch. Derzeit werden von ihrer Stiftung zahlreiche junge Nachwuchsmusiker auch in Georgien gefördert und unterstützt.

Der Kunstförderpreis der Stadt ging diesmal an Fredrik Lindqvist. Der in Schweden geborene Künstler lebt in Ingolstadt und arbeitet seit seinem Studium an der Kunstakademie Düsseldorf als bildender Künstler in Deutschland. Markenzeichen seines künstlerischen Schaffens, im Schwerpunkt Grafik sind vor allem seine großformatigen, farbintensiven Holzschnitte auf Textil, mit denen er weit nationale und internationale Aufmerksamkeit erregt hat.

Luise Künzel erhält Klassikförderpreis der Stadt Ingolstadt

Den erstmals verliehenen Klassikförderpreis durfte Luise Künzl aus den Händen des Oberbürgermeisters erhalten. Die gebürtige Ingolstädterin und Schülerin des Gnadenthal-Gymnasiums spielt seit frühem Kindesalter Klavier und Orgel. Seit Oktober 2019 ist sie Jungstudentin im Fach Klavier und seit März dieses Jahres zusätzlich im Fach Orgel an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg. In den Ingolstädter Kirchen ist sie in Gottesdiensten und Konzerten zu hören. Dadurch leistet sie einen wichtigen Beitrag für das Ingolstädter Kulturleben.