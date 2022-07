Das sind die Sommerbaustellen in Ingolstadt

Während der Ferien wird in Ingolstadt wieder gebaut. An diesen Stellenkönnte es deshalb zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Wie jedes Jahr finden in den Sommerferien im Stadtgebiet Ingolstadt und auch in den Ortsteilen Straßenbaumaßnahmen statt, um die verkehrsärmere Zeit zu nutzen und so Verkehrsbehinderungen zu minimieren. Größere Baumaßnahmen in den Hauptverkehrsstraßen werden bewusst in die Ferienzeit gelegt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Trotzdem muss bei folgenden Maßnahmen mit Staus gerechnet werden:

Harderstraße: Zwischen Nördlicher Ringstraße und „Auf der Schanz“ werden beidseitig die Borde neu gesetzt, außerdem werden bis zur Esplanade die Asphaltschichten in der Fahrbahn erneuert sowie im gesamten Abschnitt die Deckschicht auf beiden Radwegen. Dadurch sollen Straßenschäden beseitigt und die Ebenheit der Fahrbahn und des Radwegs verbessert werden. Es wird seit Montag gebaut bis voraussichtlich Anfang September. Projektkosten: rund 460.000 Euro. Verkehrsbehinderungen: Phasenweise wird die Harderstraße komplett gesperrt sein. Die Umleitung erfolgt dann über die Nördliche Ringstraße/Rechbergstraße/Esplanade.

Ettinger Straße: Von der Lachnerstraße bis zur Hindenburgstraße wird die Fahrbahn saniert – ebenfalls für eine ebenere Fahrbahn. Dazu wird ab Montag, 15. August, bis Ende August die Deck- und Binderschicht erneuert. Projektkosten: circa 400.000 Euro. Verkehrsbehinderungen: Einengungen im Straßenraum und Vollsperrung zwischen Lachner- und Hindenburgstraße. Die Umleitung erfolgt über die Gaimersheimer Straße/Waldeyenstraße oder die Hindemithstraße.

Die Fahrbahn in der Ettinger Straße in Ingolstadt muss wieder ebener gemacht werden. Dazu muss die Straße eine Zeit lang gesperrt werden. Die Autofahrer müssen dann eine Umleitung nehmen. Foto: Dorothee Pfaffel



Westliche Ringstraße: Diese Straße ist aus Lärmschutzgründen mit einem offenporigen Asphalt gebaut, dessen Nutzungsdauer geringer ist als bei konventionell eingebauten Asphaltdeckschichten. Man erkennt deutliche Kornausbrüche und Kornverluste in den besonders stark beanspruchten Fahrspuren, Einmündungsbereichen und Ampelstauräumen. In den letzten Monaten mussten bereits Schadstellen ausgebessert werden, die Höchstgeschwindigkeit ist in Teilbereichen aufgrund der Fahrbahnschäden aus Verkehrssicherheitsgründen auf 30 Stundenkilometer begrenzt worden. Es ist deshalb notwendig, den Belag in diesem Bereich wieder zu erneuern. Gebaut wird ab Montag, 22. August für voraussichtlich drei Wochen. Projektkosten: rund 535.000. Verkehrsbehinderungen: Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung nötig. Die Hauptumleitungsstrecke soll über die Friedhofstraße und Jahnstraße erfolgen. Die beiden Einmündungen Schloßlände und Brodmühlweg sind nicht betroffen und jederzeit für den öffentlichen Verkehr frei. An den wichtigsten Hauptverkehrsstraßen werden eine Woche vor Baubeginn Hinweistafeln aufgestellt.

Gabelsberger Straße: Hier wird von Anfang August bis Ende Dezember eine Fahrbahn- und Gehwegsanierung von der Gaimersheimer Straße bis zur Ettinger Straße durchgeführt. Kosten: 700.000 Euro.

Furtwänglerstraße: Die Fahrbahn wird von der Einfahrt DUSS (Deutsche Umschlagsgesellschaft Schiene) bis Gaimersheimer Straße erneuert. Die Bauzeit beträgt drei Wochen ab 1. August. Kosten: 420.000 Euro.

Südost-Spange: Die Fahrbahn im Kreisverkehr wird ab Anfang August bis Mitte September saniert. Kosten: 120.000 Euro.

Schröplerstraße: Fahrbahn und Gehweg werden von Mitte August bis Mitte Oktober von Kothauer Straße bis Feselenstraße erneuert. Kosten: 600.000 Euro.

Münchener Straße: Mitte August bis Anfang September wird die Bushaltestelle auf Höhe der St.-Anton-Kirche saniert. Kosten: 110.000 Euro. (AZ)