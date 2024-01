Das Stadttheater Ingolstadt bekommt ein neues Leitungsteam

Chefdramaturgin Sonja Walter und Oberspielleiterin Mirja Biel ergänzen ab der Spielzeit 2024/2025 das künstlerische Leitungsteam um Intendant Oliver Brunner in Ingolstadt.

Sie waren Oliver Brunners "Wunschkandidatinnen", nun ist es offiziell: Sonja Walter und Mirja Biel ergänzen ab der Spielzeit 2024/2025 das künstlerische Leitungsteam des Stadttheaters Ingolstadt rund um den neuen Intendanten. Sie übernehmen die Posten der Chefdramaturgin und der Oberspielleiterin, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt. Diese Stellen waren zuvor vakant. Julia Mayr bleibt Leiterin des Jungen Theaters.

Walter und Biel freuen sich auf das Stadttheater Ingolstadt

Die gebürtige Hannoveranerin Sonja Walter, Jahrgang 1982, wechselt vom Badischen Staatstheater Karlsruhe nach Ingolstadt. "Für das Stadttheater einen Spielplan zusammenzustellen, der eine ganze Bandbreite unterschiedlicher Facetten von Theater für unser Publikum bietet, macht großen Spaß", berichtet die neue Chefdramaturgin. "Dabei treffen wir in der Vorbereitung auf eine interessante und liebenswerte Stadt und ein Theater mit wunderbaren Kolleginnen und Kollegen, auf die ich mich sehr freue." Die Zusammenarbeit mit Biel und Brunner schätze sie, "weil unsere Werte, die unsere künstlerische Arbeit und die Leitung eines Betriebes prägen, übereinstimmen und wir uns gleichzeitig gut ergänzen".

Mirja Biel, Regisseurin und Bühnenbildnerin, wurde 1977 in Kiel geboren. Als neue Oberspielleiterin in Ingolstadt freue sie sich darauf, die lebendige und inspirierende Zeit der Vorarbeit mit ins Haus zu tragen, aber auch – und vor allem – auf die Begegnungen mit dem Ensemble. Denn: "Der Kern des Theaters ist Spiel. Und dieses hat die Chance, in Kontinuität und vertrauensvollem Dialog besonders zu wachsen." Biel unterrichtet seit 2023 Schauspiel an der Universität der Künste in Berlin.

Oliver Brunner folgt als Intendant in Ingolstadt auf Knut Weber

Seit Mai 2023 steht fest, dass Oliver Brunner, geboren 1969 in Hann, zur Spielzeit 2024/2025 neuer Intendant des Stadttheaters wird. Er wechselt vom Staatstheater Darmstadt nach Ingolstadt. Der Stadtrat entschied auf Empfehlung einer Findungskommission über die Nachfolge Knut Webers, der sich im Herbst nach 13 erfolgreichen Jahren in Ingolstadt in den Ruhestand verabschieden wird. Die Laufzeit von Brunners Vertrag auf der Schanz beträgt fünf Jahre.

"Den künstlerischen Dialog und die Zusammenarbeit mit Chefdramaturgin Sonja Walter kenne und schätze ich, seit wir uns 2008 im Residenztheater erstmals begegnet sind. Mit Oberspielleiterin Mirja Biel habe ich als nicht-regieführender Intendant eine spannende und genaue Regisseurin gewinnen können", erläutert Brunner die Wahl seiner Kolleginnen. Kombiniert mit den Erfahrungen von Julia Mayr, Jahrgang 1979, als Leiterin des Jungen Theaters und ihrem erfolgreichen Wirken in der Stadt, habe er in seinen Augen das perfekte künstlerische Team für Ingolstadt aufgestellt. "Ein vielversprechendes Match. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Arbeit." (AZ)

Lesen Sie dazu auch