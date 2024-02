Ingolstadt

15:49 Uhr

Defekte Heizung: Ingolstädter erleidete Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung

Rettungskräfte haben am Mittwoch eine bewusstlose Person aus einem Wohngebäude in Ingolstadt gerettet.

Rettungskräfte haben am Mittwoch eine bewusstlose Person aus einem Wohngebäude in Ingolstadt gerettet. Wegen einem Defekt an der Heizung war Kohlenstoffmonoxid ausgetreten.

Bewusstlose Person in einem Wohngebäude in der Seidelbaststraße in Ingolstadt - so lautete die Alarmierung am Mittwochabend und die Rettungskräfte machten sich auf den Weg dorthin. Wie die Feuerwehr Ingolstadt weiter mitteilt, löste im dortigen Wohngebäude der von den Rettungskräften mitgeführte Kohlenstoffmonoxid-Warner Alarm aus und machte sie so auf das geruchlose und nicht sichtbare Gas aufmerksam. Die Rettungskräfte konnten das Gebäude noch mit dem Patienten verlassen. Die daraufhin vom Rettungsdienst alarmierte Feuerwehr konnte mit den Messgeräten eine Konzentration von Kohlenstoffmonoxid nachweisen. Das Gebäude wurde geräumt und die betroffenen Wohneinheiten wurden unter Atemschutz kontrolliert und mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Als Ursache wurde ein Defekt an einer Heizungsanlage festgestellt. Wegen defekter Heizung: Ingolstädter erleidet Kohlenstoffmonoxidvergiftung Der Patient wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr Ingolstadt mit insgesamt sieben Fahrzeugen von Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr vor Ort. Wie bereits erwähnt handelt es sich bei Kohlenstoffmonoxid um ein geruchloses und nicht sichtbares Gas, das tödlich wirken kann. Zudem wird es von herkömmlichen Rauchmeldern nicht erkannt. Zur Vorsorge können daher neben Rauchmeldern auch Gasmelder für Kohlenstoffmonoxid zuhause für Schutz sorgen.

Themen folgen