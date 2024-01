Ingolstadt

vor 17 Min.

Seltene Art der Demenz: Ein Ingolstädter hat dieselbe Krankheit wie Bruce Willis

Plus Hans Gerler hat eine seltene Form der Demenz: primär progrediente Aphasie. Zuerst veränderte sich der Charakter des Ingolstädters, dann verlor er seine Sprache. Seine Frau erzählt.

Von Luzia Grasser

Hans Gerler (Namen der Betroffenen wurden geändert) war ein lebensfroher Mann. Ein Ingenieur, der seinen Beruf liebte, und ein Familienvater, der sich in seiner Freizeit viel mit den Kindern beschäftigte. Während er wegen des Jobs öfter im Ausland war, hat seine Frau, eine Lehrerin, zu Hause die Familie mit den drei Kindern gemanagt. Die beiden hatten viele Jahre lang ein Leben, wie sie es sich immer gewünscht hatten. Und wie sie hofften, es noch lange gemeinsam führen zu können.

Der Ingolstädter leidet an einer seltenen Form der Demenz

Die Kinder wurden älter und Hans veränderte sich immer mehr. Ende 50 muss er da wohl gewesen sein, erzählt seine Frau Christine, da sind ihr die ersten Veränderungen aufgefallen. Aus dem liebevollen Vater und Ehemann von einst wurde mehr und mehr ein Mann, der permanent Streit anfing, der zunehmend rücksichtslos wurde, der viel geschimpft hat. Tat ihm der Vorruhestand nicht gut? Stimmte in der Ehe etwas nicht? Warum war er so unzufrieden mit allem? Christine Gerler machte sich viele Gedanken in dieser Zeit. Heute weiß sie: All das waren die ersten Anzeichen einer schweren Krankheit. Doch bis zur Diagnose sollte es noch viele Jahre dauern. Kurz vor Weihnachten 2014, als Hans 66 Jahre alt war, stand die Diagnose fest: Hans hat primär progrediente Aphasie (PPA), eine seltene Form der Demenz. Sie gehört zu den Frontotemporalen Demenzen (FTD), an der auch der Schauspieler Bruce Willis erkrankt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen