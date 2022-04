Den Ingolstädter Pollen auf der Spur

Wissenschaftlerinnen der Uni Eichstätt wollen Allergikern und Allergikerinnen rund um Ingolstadt helfen. Deshalb haben sie einen Pollenkalender erstellt.

Kaum wird es wärmer, kaum blühen die Blumen, Gräser und Bäumen, beginnt für so manchen die schlimmste Zeit des Jahres – die Pollensaison. Niesanfälle, tränende Augen und schniefende Nasen gehören für Allergikerinnen und Allergiker genauso zum Frühjahr wie die ersten Sonnenstrahlen. Wissenschaftlerinnen aus Eichstätt wollen nun ein Hilfsangebot für Betroffene schaffen. Nach drei Jahren Forschung gibt es jetzt den ersten Pollenkalender für Eichstätt.

An der Uni in Ingolstadt wurden drei Jahre lang die Pollen gemessen

Die Landschaftsökologinnen der Uni Eichstätt haben drei Jahre lang – zwischen 2019 und 2021 – auf dem Dach der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (WFI) in Ingolstadt die Pollenkonzentration in der Luft gemessen. Nun sind die Daten ausgewertet, und es gibt den ersten Pollenkalender. Dieser gibt Auskunft darüber, wann mit der Hauptblüte von 14 allergenen Arten zu rechnen ist, und weist Zeiträume aus, in denen Pollen vorkommen können – wenn auch meist mit einer niedrigeren Konzentration in der Luft.

„Ein regionaler Pollenflugkalender für Ingolstadt ist insofern wichtig, da der Pollenflug von vielen Faktoren, zum Beispiel von der lokalen Temperatur und den Winden, beeinflusst wird und sich räumlich stark unterscheiden kann“, erläutert Johanna Jetschni, Doktorandin an der Professur für Physische Geografie/Landschaftsökologie und nachhaltige Ökosystementwicklung. Sie arbeitet in dem Projekt Baysics, bei dem unter anderem Allergiegeplagte über eine App Symptome melden können.

Das Wetter kann den Pollenflug beeinflussen

Jetschni untersucht, wie diese Informationen mit der jeweiligen Pollenbelastung zusammenhängen. „An manchen Tagen, möglicherweise beeinflusst durch die herrschenden Temperaturen und weitere meteorologische Bedingungen, können Pollen andere Eigenschaften zeigen und auch geringere Allergenmengen aufweisen. Dies würde sich dann in einer geringeren Symptomstärke widerspiegeln“, ergänzt Professorin Susanne Jochner-Oette, die sowohl die Pollenfalle als auch das Projekt betreut.

Der Pollenkalender gibt Allergikerinnen und Allergiker einen Überblick darüber, welche Pollen sich zu welcher Zeit in der Luft befinden. Aber die ebenfalls entwickelte App liefert noch weitere Angebote. So kann man beispielsweise seine Symptome eingeben, im Zeitverlauf verfolgen und mit Daten des Blühbeginns und der Pollenkonzentration vergleichen. Einige Funktionen in der App werden dabei nach und nach ergänzt. Zudem ist es möglich, den Standort allergener Pflanzen einzutragen. Die Nutzer der App können zudem festhalten, ob die Pflanze blüht. Diese Information fließt in die Risikokarte ein und zeigt, wo die Belastung mit allergenen Pollen geringer oder höher ausfallen könnte.

In Ingolstadt wird der Pollengehalt von Birkenblüten untersucht

Aktuell gibt es in Ingolstadt auch eine Studie zur Pollenemission. Dabei untersucht die Masterstudentin Sabine Fürst den Pollengehalt von Birkenblüten. „Diese Grundlagenforschung ist wichtig, um die gewonnenen Daten etwa als Input für Pollentransportmodelle zu verwenden“, erläutert Professorin Susanne Jochner-Oette.

Der Pollenkalender findet sich zum Download unter www.ku.de/wetter in der Rubrik „Pollenflug“.