Der Airport-Express fährt wieder stündlich nach München

Zu Beginn der Pfingstferien gibt es für Flugreisende eine gute Nachricht: Die Taktung des Ingolstädter Airport-Express wird erhöht. Wie, ab wo und zu welchem Preis der Bus fährt.

Die Pfingstferien starten, die ersten Pfingstferien nach der Corona-Pandemie. Für viele Menschen bedeutet das: ab in den Flieger 'gen Süden! Doch dafür muss man zuerst einmal zum Flughafen kommen. Die meisten Menschen aus der Region fliegen ab München. Deshalb bietet die Ingolstädter Verkehrsgesellschaft (INVG) schon seit Längerem einen Bus zum Franz-Josef-Strauß-Flughafen an, den Airport-Express. Ursprünglich fuhr dieser jede Stunde nach München. Doch während der Pandemie wurde die Taktung mangels ausreichender Nachfrage auf eine Fahrt alle drei Stunden geändert. Jetzt gibt es gute Nachrichten.

Der Ingolstädter Airport-Express fährt ab sofort wieder alle 60 Minuten. Dieser Stundentakt hat mit der ersten Fahrt am Freitag um 3 Uhr ab Ingolstadt begonnen. Zunächst sollte die Taktung lediglich für die Pfingstferien und danach wieder in den Sommerferien gelten. Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf schlug allerdings vor, den Stundentakt auf das gesamte Sommerhalbjahr auszuweiten, konkret bis 3. Oktober. Scharpf: "Der Stundentakt beim Ingolstädter Airport-Express wird zu Recht von vielen Fahrgästen gefordert, er stellt eine deutliche Serviceverbesserung für alle dar und deshalb sollte er den ganzen Sommer über auch gefahren werden." Darüber wurde nun am Donnerstag in der Sitzung des zuständigen Aufsichtsrats entschieden – mit für die Bürgerinnen und Bürger positivem Ausgang.

Airport-Express ab Ingolstadt: Circa 5000 Menschen pro Monat fahren mit

Wie die INVG mitteilt, seien die Fahrgastzahlen im Airport-Express seit Ende des Corona-Lockdowns gestiegen, alleine in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 um mehr als 40 Prozent. Robert Frank, Geschäftsführer der INVG, schätzt, dass den Bus aktuell über 5000 Menschen pro Monat nutzen. Darunter sind auch Menschen, die am Flughafen arbeiten.

Los fährt der Airport-Express am Ingolstädter Nordbahnhof, dann geht es weiter über den Zentralen Omnibusbahnhof und die Haltestelle Kurt-Huber-Straße, Endstation ist der Flughafen München. Von dort fährt der Bus auch wieder zurück. Die letzte Fahrt des Airport-Express ab München nach Ingolstadt startet um 0.15 Uhr.

Die Tickets für den Airport-Express ab Ingolstadt sind im Vorverkauf günstiger

Die INVG empfiehlt, das Ticket für den Airport-Express im Vorverkauf zu erwerben. Denn dann ist es günstiger als im Bus. Entweder digital per Fahrinfo-App oder an allen INVG-Fahrscheinautomaten, im VGI-Kundencenter in der Mauthstraße, in den INVG-Vorverkaufsstellen und am Ingolstädter ZOB. Das Deutschlandticket gilt nicht für den Airport-Express. Derzeit kostet eine einfache Fahrt für einen Erwachsenen im Vorverkauf 23 Euro und im Bus 25 Euro. Hin- und Rückfahrt gibt es für 32,50 Euro beziehungsweise 40 Euro. Es gibt auch Familientickets.

Außerdem weist die INVG noch auf Folgendes hin: Ab 1. Juni wird der Autobahnanschluss Langenbruck umgebaut, sodass der Airport-Express dort bis zum 21. August nicht halten kann. Den Fahrgästen wird daher geraten, in dieser Zeit in Ingolstadt zuzusteigen und bei Bedarf das Parkhaus am Nordbahnhof für 2,50 Euro am Tag zu nutzen.