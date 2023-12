In Ingolstadt wird der Golfplatz zur Langlaufloipe

Auf dem Gelände des Ingolstädter Golfclubs kann man ab sofort Langlauf betreiben. Wie viele Strecken es gibt und wie lang sie sind.

Elf Jahre hat es gedauert. Nun konnten zum ersten Mal seit 2012 in Ingolstadt wieder Langlaufloipen gespurt werden. Das Gerät der Stadt - ein Anhänger mit Walze und Spurschlitten - kommt überhaupt erst im dritten Jahr zum Einsatz, wobei der Versuch 2016 scheiterte. Zu viele Jahre gab es nicht genug Schnee - bis jetzt: Seit Dienstag ist auf dem Gelände des Golfclubs im Ingolstädter Westen statt Abschlagen Langlaufen angesagt.

Loipe 1 ist ein Übungsrundkurs. Foto: Dorothee Pfaffel

Am Montag hat Alexander Reidel, normalerweise Platzwart der Bezirkssportanlage Nordwest, vorgespurt, am Dienstag wurden die drei Loipen dann final präpariert. Loipe 1 (blau) ist ein circa 400 Meter langer Rundkurs auf der Driving-Ranch des Golfclubs. Dieser ist für weniger geübte Wintersportler gedacht. Loipe 2 (rot) beginnt und endet am Clubhaus in der Krumenauerstraße. Die Strecke ist circa 2,5 Kilometer lang. Loipe 3 (gelb) erstreckt sich über den westlichen Teil des Golfplatzes in der Nähe der Schaumühle und misst ungefähr zwei Kilometer. Zudem wurde eine Verbindung zwischen Loipe 2 und 3 geschaffen, wodurch insgesamt eine Länge von rund 4,5 Kilometer erreicht wird.

Die Loipen werden durch eine Walze mit Spurschlitten präpariert. Foto: Dorothee Pfaffel

Wie lange die Loipen auf dem Ingolstädter Golfplatz halten, ist unklar

Bislang haben Peter Motzet, Sachgebietsleiter Wildpark und Schulsportanlagen, und Reidel klassische Loipen gespurt. Die kommenden Tage werden zeigen, ob das Angebot noch durch eine Skatingspur erweitert werden kann oder ob aufziehendes Tauwetter dem Vergnügen schon bald ein Ende setzen wird, sagt Josef Lehnert, stellvertretender Leiter des Sportamts Ingolstadt. "Es lohnt sich in jedem Fall, schnell zu sein und das herrliche Winterwetter auszunutzen." Lehnert ermahnt alle Langlaufbegeisterten, ausschließlich die gespurten Loipen zu benutzen und nicht querfeldein zu laufen.

Derzeit sind klassische Loipen angelegt. Hier sollte man nicht skaten. Foto: Dorothee Pfaffel

Für eine klassische Loipe reichen circa 20 Zentimeter Schnee, für eine Skatingspur muss noch einmal mehr Schnee liegen, erklärt Monika Dollinger vom Sportamt. Denn wer skatet, schiebt den Schnee weg. Deshalb bittet Dollinger die Wintersportler, derzeit nicht zu skaten, damit die Spuren besser erhalten bleiben. Motzet und Reidel müssen täglich kontrollieren, ob die Spuren noch taugen oder wieder nachgezogen werden müssen. Das Präparieren der gesamten Strecke dauert ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden schätzt Dollinger.

Parkplätze stehen am Clubheim des Golfclubs zur Verfügung, der mit der Stadt kooperiert. Der Eintritt zu den Loipen ist frei, die Ausrüstung muss selbst mitgebracht werden.

Auf dem Ingolstadter Golfplatz alle drei Loipen zu spuren, dauert mehrere Stunden. Foto: Dorothee Pfaffel

Außer Langlaufen kann man in Ingolstadt Schlittschuhfahren

Wie lange das Langlaufen auf dem Gelände des Golfclubs möglich sein wird, ist schwer vorherzusagen. Lehnert: "Wir hoffen, dass wir die Loipen diese Woche halten können." Fragen zur Langlaufloipe beantwortet das Ingolstädter Amt für Sport und Freizeit unter Telefon 0841/3051141.

Die Ingolstädter konnten es gar nicht erwarten, die Loipen zu testen. Kaum hatte Reidel die Übungsstrecke gespurt, stand bereits der erste Langläufer hinter seiner Walze. "Ich freue mich über die Loipen in der Stadt", sagt Andreas Klein mit Skiern an den Füßen und Stöcken in den Händen.

Der Ingolstädter Andreas Klein freut sich über die Loipen in der Stadt. Foto: Dorothee Pfaffel

Wer in Ingolstadt einem anderen Wintersport nachgehen möchte, kann in der Saturnarena oder auf der Eisfläche auf dem Paradeplatz Schlittschuhlaufen. Von Winterwanderungen durch Wälder rät Lehnert derzeit wegen Schneebruchgefahr ab. "Höchstens über Felder, wo keine Bäume sind." Die städtischen Grünanlagen sind in Ingolstadt derzeit gesperrt.