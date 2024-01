Der Investor ist pleite: Was passiert mit dem Rieter-Areal?

Die Gerch-Gruppe wollte in Ingolstadt 1800 Wohnungen errichten. Doch jetzt ist der Investor insolvent - und das Gelände eine riesige Brache.

Das gut 15 Hektar große Gelände an der Römerstraße in Ingolstadt ist zurzeit eine einzige Ödnis. In den vergangenen Monaten hatte die Düsseldorfer Gerch Group mit Ausnahme von vier Gebäuden alles auf dem ehemaligen Rieter- und Bäumler-Areal im Norden der Stadt abreißen lassen, um dort ein neues Stadtviertel namens Inquartier zu bauen. Doch jetzt ist der Investor insolvent. Am Dienstag und Mittwoch wurden die entsprechenden Insolvenzverfahren eröffnet.

Der historische Wassersturm steht unter Denkmalschutz und sollte in die Planungen für das Rieter-Areal einbezogen werden. Foto: Hh Vision Gbr

Erste Gesellschaften der Gerch-Gruppe sind bereits seit Sommer 2023 insolvent

Wie aber geht es nun weiter mit der riesigen Industriebrache mitten in der Stadt? "Wunsch und Ziel der Stadt Ingolstadt ist es, dass das bisher gut geplante und zukunftsfähige Inquartier weitergeführt werden kann", sagt Stadtbaurätin Ulrike Wittmann-Brand. Seit im vergangenen Sommer die ersten Dach-Gesellschaften der Gerch-Gruppe in die Insolvenz gerutscht sind, stehen die Arbeiten in Ingolstadt still. Die Stadt Ingolstadt, die Ingolstädter Kommunalbetriebe und die SWI Netze GmbH haben bereits damals einen Fachanwalt für Insolvenzrecht hinzugezogen. Zusammen mit dieser Kanzlei wollen sie jetzt die neue Situation bewerten und mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter die Möglichkeiten ausloten.

Auf diesem Areal im Nordosten Ingolstadts wollte die Düsseldorfer Gerchgroup ein neues Stadtviertel bauen. Auf der heutigen Industriebrache produzierten einst Rieter und Bäumler. Foto: Hajo Diez

Auf dem Rieter-Areal sollten Wohnungen für 3500 Menschen entstehen

Die Gerch-Gruppe hatte das Gelände im Jahr 2018 gekauft. Die Planungen sahen vor, dass dort, wo einst Rieter und Bäumler ihre Produktionsstätten hatten, rund 1800 Wohnungen - davon 600 Sozialwohnungen - für an die 3500 Menschen entstehen sollten. Geplant waren ebenfalls Geschäfte, ein Kindergarten sowie Wohnungen für Senioren. Insgesamt wollte die Gerch-Gruppe an die 800 Millionen Euro investieren.

