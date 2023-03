Ingolstadt

Der King lebt: Mit "Elvis – Das Musical" wird eine Ikone in Ingolstadt gefeiert

Plus Seit über 40 Jahren ist Elvis Presley tot, doch seine Musik bleibt unvergessen. "Elvis – Das Musical" zollt dem Wirken der Ikone einen wunderbaren Tribut.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Es ist der 16. August 1977, ein Tag, an dem eine Nachricht die Welt für einen Moment stillstehen lässt: Der King of Rock 'n' Roll, Elvis Presley, ist tot. Mehr als 40 Jahre später flackern die Bilder von damals über eine Leinwand im Ingolstädter Stadttheater. Dann ertönen die ersten Klänge von Frank Sinatras "My Way" und plötzlich steht er in seinem weltberühmten, weißen Overall auf der Bühne: Elvis Presley – zumindest könnte man meinen, er ist es leibhaftig, so ähnlich sieht ihm Grahame Patrick, der an diesem Abend die Ikone in "Elvis – Das Musical" verkörpert – und das Publikum im Festsaal mitnimmt auf eine gut zweistündige Reise durch ein Stück Musikgeschichte.

