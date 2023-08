Ingolstadt

06:00 Uhr

Der NR-Freibäder-Check: Das Freibad in Ingolstadt

Von Luzia Grasser

In der Region gibt es mehrere Freibäder. Die Neuburger Rundschau stellt euch in einer Serie das Angebot jedes einzelne Bad vor. Heute: das Freibad in Ingolstadt.

Wir nehmen für euch die Freibäder der Region unter die Lupe - in Neuburg, Schrobenhausen, Eichstätt und Ingolstadt. Wie groß sind die Bäder? Welche Service-Leistungen bieten sie? Ist es dort sauber? Gibt es ausreichend Schattenplätze? Und was macht jedes der Bäder besonders? Weiter geht es mit dem Ingolstädter Freibad. Größe des Bads und Art der Becken: Das Ingolstädter Freibad ist auf einer Fläche von 42.000 Quadratmetern eingebettet in ein parkähnliches Gelände mit entsprechend großer Liegewiese. Im Bad gibt es fünf Becken: das Sprungbecken hat eine Fläche von 300 Quadratmetern und eine Tiefe von 4,50 Meter; das 50-Meter-Sportbecken ist 1,80 Meter tief und 1050 Quadratmeter groß; das 210 Quadratmeter große Planschbecken ist maximal einen halben Meter tief; die Rutschen enden im Erlebnisbecken , das 833 Quadratmeter groß und zwischen 90 Zentimeter und 1,35 Meter tief ist; schließlich gibt es noch das Übungsbecken mit einer Wasserfläche von 535 Quadratmeter und einer Tiefe zwischen 80 Zentimmeter und 1,30 Meter. Auf einer breiten Rutsche können mehrere Personen gleichzeitig rutschen. Foto: Luzia Grasser

Das Ingolstädter ist auf einer Fläche von 42.000 Quadratmetern eingebettet in ein parkähnliches Gelände mit entsprechend großer Liegewiese. Im Bad gibt es fünf Becken: das hat eine Fläche von 300 Quadratmetern und eine Tiefe von 4,50 Meter; das ist 1,80 Meter tief und 1050 Quadratmeter groß; das 210 Quadratmeter große ist maximal einen halben Meter tief; die Rutschen enden im , das 833 Quadratmeter groß und zwischen 90 Zentimeter und 1,35 Meter tief ist; schließlich gibt es noch das mit einer Wasserfläche von 535 Quadratmeter und einer Tiefe zwischen 80 Zentimmeter und 1,30 Meter. Wassertemperatur Am wärmsten ist es im Planschbecken mit 29,5 Grad. Danach folgen das Rutschen- und Erlebnisbecken mit einer Temperatur zwischen 24 und 27 Grad. Im Sportbecken und Erlebnisbecken ist es jeweils 24,5 Grad warm. Nicht nur am tiefsten, sondern auch am kühlsten ist es im Sprungbecken; dort liegen die Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad. Bei kühler Witterung wird die Temperatur im Rutschen- und Planschbecken herabgesetzt.

Am wärmsten ist es im Planschbecken mit 29,5 Grad. Danach folgen das Rutschen- und mit einer Temperatur zwischen 24 und 27 Grad. Im Sportbecken und ist es jeweils 24,5 Grad warm. Nicht nur am tiefsten, sondern auch am kühlsten ist es im Sprungbecken; dort liegen die Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad. Bei kühler Witterung wird die Temperatur im Rutschen- und Planschbecken herabgesetzt. Rutschen Es gibt zwei große Rutschen, die beide im Erlebnisbecken enden. Bei der einen handelt es sich um eine Schlangenrutsche, bei der anderen um eine breite Rutsche, auf der mehrere Personen nebeneinander rutschen können. Auch im Planschbecken gibt es Rutschen. Für Schwimmer gibt es eim Ingolstädter Freibad ein 50-Meter-Sportbecken. Foto: Luzia Grasser

Es gibt zwei große Rutschen, die beide im enden. Bei der einen handelt es sich um eine Schlangenrutsche, bei der anderen um eine breite Rutsche, auf der mehrere Personen nebeneinander rutschen können. Auch im Planschbecken gibt es Rutschen. Sprungturm : Auf der Sprunganlage sind Sprünge aus zehn, siebeneinhalb, fünf, drei und einem Meter möglich.

: Auf der Sprunganlage sind Sprünge aus zehn, siebeneinhalb, fünf, drei und einem Meter möglich. Attraktionen : In den Becken gibt es einen Strömungskanal, Sprudelliegen, Nackenbrausen, einen Wasserpilz, Massegedüsen oder einen Bodensprudel. Der denkmalgeschützte Pavillon im Freibad beherbergt die Gastronomie. Foto: Roland Regler

: In den Becken gibt es einen Strömungskanal, Sprudelliegen, Nackenbrausen, einen Wasserpilz, Massegedüsen oder einen Bodensprudel. Spiel- und Freizeitangebote : Es gibt Beachvolleyballplätze, außerdem eine Teqball-Platte sowie einen Spielbereich für Größere, unter anderem mit einem Kletterwürfel. Für kleinere Kinder gibt es einen Wasserspielplatz mit ganz viel Sand zum Matschen sowie eine Rutsche und Klettergeräte gleich daneben.

: Es gibt Beachvolleyballplätze, außerdem eine Teqball-Platte sowie einen Spielbereich für Größere, unter anderem mit einem Kletterwürfel. Für kleinere Kinder gibt es einen Wasserspielplatz mit ganz viel Sand zum Matschen sowie eine Rutsche und Klettergeräte gleich daneben. Schatten : Unter den großen Bäumen auf der Liegewiese findet sich für jeden ein schattiges Plätzchen. Über den Kinderbereich sind zudem große Sonnensegel gespannt. Wer allerdings rund ums Kinderbecken nach Schatten sucht, der braucht meistens einen Platz unter einem Sonnenschirm. Für Schwimmer gibt es eim Ingolstädter Freibad ein 50-Meter-Sportbecken. Foto: Luzia Grasser

: Unter den großen Bäumen auf der Liegewiese findet sich für jeden ein schattiges Plätzchen. Über den Kinderbereich sind zudem große Sonnensegel gespannt. Wer allerdings rund ums Kinderbecken nach Schatten sucht, der braucht meistens einen Platz unter einem Sonnenschirm. Umkleiden: Nahe dem Eingang gibt es einen großen Sanitärbereich, in dem auch die Umkleiden sowie Schließfächer untergebracht sind. Direkt am Sportbecken gibt es auch Wärmeumkleiden.

Nahe dem Eingang gibt es einen großen Sanitärbereich, in dem auch die Umkleiden sowie Schließfächer untergebracht sind. Direkt am Sportbecken gibt es auch Wärmeumkleiden. Sauberkeit und Müll: Auf der Liegewiese stehen zahlreiche Abfalleimer, so dass es für niemanden ein weiter Weg ist, seinen Unrat zu entsorgen. Hin und wieder bleibt der aber doch auf der Wiese zurück. Die Umkleiden und Sanitäranlagen waren beim Besuch sauber. Vom Sprungturm geht es bis zum zehn Meter hinab ins Becken. Auch wenn das Bild täuscht: Die Türme des Münsters sind noch deutlich höher. Foto: Luzia Grasser

Auf der Liegewiese stehen zahlreiche Abfalleimer, so dass es für niemanden ein weiter Weg ist, seinen Unrat zu entsorgen. Hin und wieder bleibt der aber doch auf der Wiese zurück. Die Umkleiden und Sanitäranlagen waren beim Besuch sauber. Gastronomie : Hunger bekommen? Im Pavillon des Freibads gibt es nicht nur Eis, sondern auch warmes Essen. Eine kleine Portion Pommes mit Ketchup kostet dort drei Euro (eine große Portion vier Euro), für ein Kinderschnitzel mit Pommes müssen 6,80 Euro bezahlt werden. Ein Cappuccino kostet im Freibad 3,30 Euro, eine Apfelschorle (0,5 Liter) drei Euro und ein Helles 3,50 Euro.

Hunger bekommen? Im Pavillon des gibt es nicht nur Eis, sondern auch warmes Essen. Eine kleine Portion Pommes mit Ketchup kostet dort drei Euro (eine große Portion vier Euro), für ein Kinderschnitzel mit Pommes müssen 6,80 Euro bezahlt werden. Ein Cappuccino kostet im 3,30 Euro, eine Apfelschorle (0,5 Liter) drei Euro und ein Helles 3,50 Euro. Architektur : Der Pavillon, der die Gastronomie beherbergt, steht unter Denkmalschutz. Er wurde 1971 nach den Plänen des Ingolstädter Architekten Manfred Törmer errichtet. Ein großes Planschbecken und gleich daneben die Spielplätze: Auch für kleine Kinder bietet das Freibad in Ingolstadt ein großes Angebot. Foto: Luzia Grasser

: Der Pavillon, der die beherbergt, steht unter Denkmalschutz. Er wurde 1971 nach den Plänen des Ingolstädter Architekten errichtet. Alter: Seit 1928 gab es in Ingolstadt ein städtisches Volksbad. Das wurde schließlich in den Jahren zwischen 1960 bis 1964 zum heutigen Freibad umgebaut. Weitere Sanierungen folgten, die größten vor rund 15 Jahren. Zuletzt wurde der Kassen- und Eingangsbereich saniert.

Seit 1928 gab es in ein städtisches Volksbad. Das wurde schließlich in den Jahren zwischen 1960 bis 1964 zum heutigen umgebaut. Weitere Sanierungen folgten, die größten vor rund 15 Jahren. Zuletzt wurde der Kassen- und Eingangsbereich saniert. Lage: Das Ingolstädter Freibad liegt an der Jahnstraße, eingebettet in die historischen Festungsmauern. Von der Altstadt aus sind es nur ein paar Schritte bis ins Bad.

Parkplätze/Busse: Das Freibad liegt direkt an einem Ende des Hallenbad-Parkplatzes. Am anderen Ende befindet sich das Sportbad. Busse der Linien 30 und 45 halten an der Haltestelle Taschenturm. Mit Tempo rein ins kühle Nass: Insgesamt gibt es im Freibad zwei große Edelstahl-Rutschen. Foto: Luzia Grasser

Öffnungszeiten: Das Bad ist montags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Dienstags und donnerstags öffnet das Sportbecken bereits um 6.30 Uhr für Frühschwimmer.

Eintrittspreise: Gezahlt wird am Schalter oder an einem Automaten. Es gibt verschiedene Tarife:

- Einzelkarte 5 Euro, vergünstigt 3,30 Euro

- Familienkarte (1 Erwachsener mit eigenen Kindern): 8.50 Euro

- Familienkarte (2 Erwachsene mit eigenen Kindern): 12,50 Euro

- Halbjahreskarte: 198 Euro, vergünstigt 137 Euro

Der Vergünstigungstarif gilt unter anderem für einen Eintritt ab 17 Uhr und für Kinder zwischen sechs und 17 Jahren.

Zudem gibt es Geldwertkarten, die einen Nachlass beinhalten. Im Sportbecken können die Schwimmer ihre Bahnen ziehen. Foto: Luzia Grasser Fazit: Das Ingolstädter Freibad liegt mitten in der Stadt und doch gleichzeitig sehr idyllisch. Umrahmt von den alten Festungsmauern aus Backstein, bietet das Bad ein unvergleichliches Areal für Familien genauso wie für Sportlerinnen und Sportler.

Themen folgen